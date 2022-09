Timothy Dupont vijfde in Memorial Briek Schotte: “Balen want ik was de hele wedstrijd mee voorin”

Kort na de start bundelden in een druilerig Desselgem vier renners de krachten. Bert Van Lerberghe, Timothy Dupont, de Duitser Jean-Marc Temmen en de Tsjech Tomas Kopecky verschenen in de spits van deze profkermiskoers. Pas in de twaalfde van zeventien ronden kreeg het kwartet versterking. Coen Vermeltfoort, Meindert Weulink, Jarne Van Dyck, Emiel Vermeulen en Célestin Leyman sloten aan. Even later konden ook Kobe Vanoverschelde, Jente Klaver, Victor Vercouillie, Gil D’Heygere en Luca De Meester de sprong naar de voorwacht afronden. Deze veertien streden om de overwinning.

Kwartet voorop

“Al in de tweede ronde reden we met vier weg”, begon Timothy Dupont. “Het tempo lag voortdurend heel hoog. Denk dat we samen redelijk wat records hebben gebroken. Dan kwamen er uit de achtergrond groepjes terug. Waardoor het een stuk moeilijker werd. In de finale had ik voortdurend de indruk dat ze naar mij zaten te kijken.”

Bij het ingaan van de slotronde sprong Emiel Vermeulen. Vanoverschelde ging mee, maar de rest van de kopgroep keerde terug. Uiteindelijk raakten de Nederlandse belofte Jente Klaver (Volkerwessels), Meindert Weulinck (Abloc CT) en Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex) voorop. Dit trio begon met zeven seconden voorsprong aan de slotkilometer. Voldoende om uit de greep van spurters als Vermeltfoort en Dupont te blijven.

Goeie prestatie

“Toen dat drietal wegreed keek iedereen naar elkaar”, zuchtte Dupont. “Dan weet je dat het over is. Uiteindelijk kon ik sprinten om plaats vier. Waardoor de motivatie al een pak minder is en ik risico’s vermeed. Vijfde, dat is balen, zeker omdat ik de hele wedstrijd mee was. Op zich heb ik een goeie koers gereden, maar uiteraard hoopte ik op een beter resultaat.”

Dupont rijdt vrijdag het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp, zondag de Gooikse Pijl, volgende week woensdag Omloop van het Houtland in Lichtervelde en vrijdag 23 september de profkermiskoers in Zwevezele. Over zijn toekomst verkeert hij in het ongewisse. “Geen idee wat het wordt, maar ik blijf positief”, reageerde Dupont.