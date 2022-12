Timothy Dupont verlengt profcarrière bij Tarteletto-Isorex: “Ik wil als prof doorgaan tot mijn 39ste”

“Jawel, de voorbije weken heb ik wel eens gedacht dat ik als prof zou moeten stoppen”, geeft Dupont toe. “Ik had ook al een plan B in het achterhoofd: koersen bij de elite zonder contract in combinatie met een job. Ik heb ooit al gewerkt. Onder meer bij Carglass. Pas op mijn 26ste ben ik prof kunnen worden. Wat mij betreft is het nog te vroeg om te stoppen met koersen. In de ZLM Tour heb ik deze zomer in de sprint nog Olav Kooij en Elia Viviani kunnen kloppen. Dat is toch niet iedereen gegeven.”

Zware verliezen

Bovendien verliep 2022 voor Timothy Dupont alles behalve rimpelloos. In amper vijf weken tijd verloor hij z’n beide schoonouders én z’n vader. “In die periode ben ik blijven trainen en koersen, maar evident was dat niet”, blikt hij even terug. “Daags voor Dwars door Vlaanderen bracht ik een laatste groet aan mijn schoonvader, daags na die voorjaarsklassieker werd hij begraven. Om in Waregem prijs te rijden moet ik sowieso al tweehonderd procent in orde zijn. Geen wonder dat die dag een DNF (did not finish, red.) achter mijn naam kwam. Maar ik had wel mijn zinnen even kunnen verzetten.”

Nog vier jaar

Koersen genre Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen zal Timothy Dupont in 2023 niet meer kunnen rijden. Continentale teams als Tarteletto-Isorex worden in de World Tour niet toegelaten. Wedstrijden als Nokere Koerse en Bredene-Koksijde Classic zal hij wel kunnen afwerken. “Behalve werken voor de ploeg kon ik de voorbije seizoenen in die grote voorjaarsklassiekers weinig uitrichten”, geeft Dupont toe. “In wedstrijden net onder dat niveau kom ik beter tot mijn recht. Ik reken mezelf nog altijd tot de beste tien spurters van het land. Ik kan er mij nog altijd tussen plaatsen. Omdat ik pas op mijn 26ste prof werd plande ik tot mijn 39ste als prof te koersen. Als dat op fysiek vlak mogelijk is wel te verstaan. Er zijn voorbeelden genoeg van renners die zo lang doorgaan. En ik train en koers nog altijd heel graag. Dit is een hele mooie job.”

