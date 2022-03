Timothy Dupont rijdt Bredene Koksijde Classic en beseft dat Tim Merlier weer moeilijk te kloppen wordt

Bredene Koksijde Classic herkansing voor Nokere Koerse? Het kan want de deelnemerslijst is gelijkaardig. Het Nokerse podium met Merlier, Walscheid en De Lie is van de partij. Timothy Dupont hoopt zich in het debat te mengen.

De 34-jarige Dupont verloor diep in de finale van Nokere Koerse voeling met de eerste groep en bolde driekwart minuut na Merlier als 51ste over de top van Nokereberg. “In de aanloop naar de Lange Ast zat ik iets te ver”, steekt de pion van Bingoal-Pauwels Sauces WB de hand in eigen boezem. “Daarna was het heel moeilijk om nog op te schuiven. Want ik belandde tussen mannen die gelost waren. Vier, vijf plaatsen voor mij scheurde het. Op zich zat ik daar nog wel met een vrij goed gevoel. Nadien heb ik de sprint van Tim Merlier gezien. Best indrukwekkend. Hem had ik niet kunnen kloppen. Top vijf kon wel.”

Maar Dupont zat niet waar hij had moeten zitten. Bredene Koksijde Classic is een ander soort wedstrijd. Met aankomst op de spreekwoordelijke Via Roma van Koksijde. En onderweg twee passages op de Kemmelberg en één door De Moeren. Vorig jaar liet Dupont zich verrassen toen een omvangrijke groep wegreed. Tim Merlier zette de sprint in Koksijde op zijn naam.

Eerste podium in Rucphen

“Volgens de weersverwachtingen zal de wind uit noordoostelijke richting komen”, weet Dupont. “Wat betekent dat het peloton redelijk op de kant kan worden gezet, maar het gaat niet al te hard waaien. In de heuvelzone moet je goed gepositioneerd zijn. Daar is het ook wat draaien en keren waardoor er in het peloton scheurtjes kunnen vallen. Ik vermoed dat het vrijdag weer iets wordt voor Tim Merlier. Inderdaad, in Nokere Koerse waren er redelijk wat valpartijen. Vorige zondag in de Dorpenomloop in Rucphen ook. Daar was het echt gevaarlijk zodat ik me dikwijls achteraan hield. Waardoor ik wel eens wat gaatjes moest dichten.”

Toch veroverde Dupont er zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Hij sloot de 1.2-wedstrijd als derde af. Na winnaar Maikel Zijlaard die met kleine voorsprong won. In de sprint om de tweede plaats legde Dupont de duimen voor Sasha Weemaes. Dit voorjaar rijdt de Gistelnaar ook nog Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Scheldeprijs. Of hij de klassieke periode afsluit met Parijs-Roubaix of de Ronde van Turkije ligt nog niet vast.