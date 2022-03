Timothy Derijck (Zulte Waregem) in slot geklopt op Antwerp: “Punt had groot verschil kunnen maken”

“Ongelooflijk pijnlijk om zo de boot in te gaan na een match lang manmoedig verweer van onze kant”, sakkerde Derijck. “We maakten het twee weken geleden in Gent ook al mee. Dat zijn punten die van goudwaarde hadden kunnen zijn en een enorm verschil hadden kunnen maken in de mindset waarmee we straks aan de partij tegen Sint-Truiden zullen beginnen. Als we op Antwerp of eerder in Gent hadden gelijkgespeeld, dan had een punt tegen STVV kunnen volstaan om ons definitief te redden. Maar goed, wij zijn nog altijd de ploeg met vijf punten voorsprong.”