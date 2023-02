Timothy Derijck (Zulte Waregem) in derby tegen KVK verplicht te winnen: “Het geloof is er absoluut nog bij ons”

Afvallende bal

“Dat het een burenstrijd is, maakt het nog interessanter”, zegt de verdediger. “Maar voor ons telt alleen het klassement en dus die achterstand. We hebben twee weken na elkaar een opdoffer moeten incasseren. In Seraing kwam die zeker zo hard aan als tegen Oostende. Niet dat we veel creëerden, maar wel genoeg om die match altijd te moeten winnen. Toen het tien tegen elf en later weer tien tegen tien werd, lieten we na het resultaat over de streep te trekken. Dat waren sleutelmomenten. En dan laten we hen scoren uit een afvallende bal, zonde, want verder dan wat schoten vanop twintig meter waren de Métallo’s niet gekomen. Dat je twee keer maar anderhalve kans weggeeft en toch telkens niet kan winnen, zou echt niet mogen.”