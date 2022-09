Timothy Derijck zondag met fors versterkt Zulte Waregem op AA Gent: “Je wilt niet staan waar wij nu staan”

autosport Enzo Ide scoort weer podium in EK Rallycross

In de Letse hoofdstad Riga werd afgelopen weekend gestreden in de vierde van zes meetings van het Europese kampioenschap Rallycross 2022. West-Vlaming Enzo Ide reed een sterk weekend, dat hij met een schitterende podiumplaats afsloot. Onze landgenoot is nu vierde in het Euro RX1, met nog twee wedstrijden te gaan, half september in Spanje en op 8 en 9 oktober in Spa-Francorchamps.

