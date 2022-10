Timothy Derijck zaterdag met Zulte Waregem naar Kortrijk: “Als team blijven werken om dit te keren”

voetbal jupiler pro leagueVorig seizoen kreeg Zulte Waregem in het Kortrijkse Guldensporenstadion een oplawaai van jewelste. Het werd 5-0, de zwaarste nederlaag van een seizoen vol ontgoochelingen. Maar ondertussen vergaat het de Boeren nog slechter, want met de rode lantaarn als onprettig gezelschap beginnen ze zaterdag onder grote druk aan de burenstrijd. “We moeten op het positieve focussen en dus vooral onze eerste helft tegen Leuven onthouden”, kijkt Timothy Derijck vooruit.

Voor Derijck is het zaterdag een weerzien met het stadion dat hij zowat een jaar geleden verliet, toen om terug te keren naar de Gaverbeek. Daar speelde hij 59 wedstrijden in zijn eerste periode. Bij Kortrijk kwam hij aan 49 optredens. Vorig seizoen (12 matchen tussen januari en april) hield hij Essevee op de valreep in de topreeks. Maar dit seizoen viel hij daags voor de openingswedstrijd geblesseerd uit, en kwam hij na drie invalbeurten pas in Westerlo voor het eerst aan de aftrap naast de jonge Lukas Willen in het centrum van de defensie. Een achterhoede die vervolgens tegen Leuven een helft goed functioneerde, maar de rust lek sloeg met vijf tegengoals.

“Pijnlijk”, geeft hij grif toe. “Voor de pauze stonden we uitstekend, nadien volgden we de basisprincipes onvoldoende op. Drie goals kwamen er omdat we lopende mensen simpelweg niet oppikten. Er was te veel balverlies bij ons, waardoor we voortdurend op hun messcherpe counters liepen. We speelden eigenlijk volledig in de kaart van Leuven, zij zagen het graag gebeuren.”

Geen Lokeren of Beerschot

Was de vijfde opeenvolgende nederlaag, de vijfde op rij ook in een thuismatch, voor Zulte Waregem de mentale tik te veel? Komt Zulte Waregem daardoor in hetzelfde doodlopende straatje terecht als pakweg Lokeren in 2019 en Beerschot vorig seizoen? Dat weigert Derijck te geloven.



“We moeten durven toegeven dat het bij ons heel wisselvallig loopt, vooral de jongste weken”, steekt hij de hand in eigen boezem. “Maar er is nog niks verloren. Als groep, als team, moeten we nu een vuist maken om de situatie in ons voordeel te keren. Door de positieve dingen te onthouden en niet op het negatieve te focussen. Onze prestatie uit de eerste helft tegen Leuven herhalen, maar dan 90 minuten lang.”

