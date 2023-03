Timothy Derijck weigert op te geven bij Zulte Waregem, ook na pandoering: “Anders kunnen we gewoon de beloften opstellen”

Voetbal Jupiler Pro LeagueZulte Waregem begon goed tegen AA Gent, maar maakte het zichzelf nodeloos moeilijk door cadeautjes te geven achterin. Zes goals kreeg de degradatiekandidaat om de oren in eigen huis. Pijnlijk. De moed zakt al wie Essevee een warm hart toedraagt zienderogen in de schoenen. Toch blijft Derijck strijdvaardig.

Hoe een profvoetballer lijden kan. Na de pandoering beantwoordde Timothy Derijck plichtsbewust de vragen van de journalisten, om daarna zelfs nog met supporters op een selfie of vijf te gaan staan. Achteraf bleven ook bij hem de individuele fouten hangen. “We begonnen vrij goed, maar de 0-1 kwam er na een simpele voorzet waarbij de man niet gevolgd werd. De fouten die wij maakten, zijn fouten tegen de absolute basis van het voetbal. Ook bij de 0-2 lieten we Castro-Montes veel te gemakkelijk trappen."

Vooral de snelle 1-3 na de goal van Derijck en de snelle 2-4 na het doelpunt van Vossen, sneed de benen af. “Dat mag niet gebeuren. We hadden het karakter om ons opnieuw in de match te knokken. Dan mag je dat niet zomaar meteen weggeven. De 2-4 was opnieuw een prototype van de fouten die we op dit moment maken. We geven cadeaus.”

Harde woorden

Het zijn fases waarbij je als ploegmaat toch bedenkingen moet hebben. “Ik ga geen mensen bij naam noemen. Die fouten hebben jullie ook wel gezien. We hebben nog altijd de kans om het behoud te halen en we moeten dat met deze groep doen. Alleen samen kan het lukken. Het is enorm frustrerend dat je dingen fout ziet lopen, maar je zelf te ver staat om iedereen te kunnen helpen. Je wordt er niet vrolijk van op den duur. Of er harde woorden vallen? Natuurlijk.”

Derijck weigert vooralsnog de handdoek in de ring te gooien. “Ik voetbal nog veel te graag, en ik niet alleen. Als je het zo graag doet, dan geef je niet op en blijf je niet bij de pakken zitten. Het is misschien bijna onmogelijk, maar we moeten proberen om het voor elkaar te krijgen. Als je nu al opgeeft, kan je beter met de beloften gaan spelen. Of we onvoldoende kwaliteit hebben? Er is kwaliteit bijgekomen in de winterstop, maar het is jammer dat sommige jongens er niet meer bij zijn.”

