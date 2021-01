“We hebben twee identieke goals weggegeven”, kniesde Timothy Derijck na de 1-2 nederlaag tegen Cercle Brugge dat het winnen al verleerd was. Door de verliespartijen tegen Oostende, STVV en Cercle is KV Kortrijk helemaal uit de strijd voor een plaats bij de eerste acht geslagen en moet het ineens weer uitkijken dat het niet in de degradatiestrijd terechtkomt.

Terwijl de staartploegen vrolijk punten pakken, trappelt KVK onverwacht ter plekke met 0 op 9. Opmerkelijk daarbij is dat KVK in elk van de drie verliespartijen het meeste balbezit had, het vaakst naar doel trapte maar... het minst scoorde.

“We zullen er met zijn allen wat moeten aan doen, anders wordt het nog een lang seizoen”, waarschuwt de nieuwe KVK-captain. “We halen nog wel op bepaalde momenten het goede niveau maar we laten ons ook regelmatig in slaap wiegen. Het grote issue is dat we niet meer op voorsprong komen zoals dat wel lukte tegen Standard en Gent en Genk. Dan zet de tegenstander een muur op en het is echt niet eenvoudig om daar doorheen te komen.”

Opmerkelijk was dat Kortrijk zaterdag amper vanaf rechts via Dewaele dreigde, altijd weer vanaf links met dribbelkont Selemani die Biancone wel gek draaide maar uiteindelijk keer op keer niets bakte van zijn voorzetten. Komt daarbij dat er ‘in the box’ ook weinig dreiging ontstaat.

Het gevolg is dat KV Kortrijk nog zeven punten voor staat op de voorlaatste, acht op de laatste. Doemdenkers vrezen al nieuwe nederlagen op Beerschot woensdagavond en tegen Charleroi zaterdag.

Scoren blijft immers een probleem. En Yves Vanderhaeghe ziet nog een ander zeer: “Onze verdedigers moeten meer contact hebben met de bezoekende voorspelers. Het was twee keer de reden van hun doelpunt.” Inderdaad, bij de eerste goal stapte Dewaele uit om een bal weg te werken, maar kreeg Vitinho die in zijn rug weer toegespeeld, bij de tweede - een hoekschop - was Sainsbury te laat om Pavlovic het scoren te beletten.

Zo luidt ineens de alarmbel in het Guldensporenstadion. Met Nieuwjaar hoopte Yves Vanderhaeghe nog op 35 punten in januari. Hij heeft twee overwinningen nodig om dat cijfer nog te halen.