Timothy Derijck (KV Kortrijk) is vroeger speelklaar dan verwacht: “Als de trainer me nodig heeft, kan hij op me rekenen”

Voetbal 1ATimothy Derijck is back. De 34-jarige centrale verdediger miste door een enkelblessure liefst negen wedstrijden. Doodzonde, want de ex-speler van onder meer PSV en AA Gent was aan een uitstekend seizoen bezig. Nu wordt het lastig voor hem om zich in de ploeg te knokken, want Sainsbury en Radovanovic vormen een complimentair duo.

KV Kortrijk begon met een 6 op 6 fenomenaal aan het seizoen. De Kerels stonden na twee wedstrijden alleen aan de leiding. Nadien verloor KVK in de absolute slotfase van Genk en werd het van de mat gespeeld door Union. Het waren de enige vier matchen waar centrale verdediger Timothy Derijck in actie kwam. “Ik ben blij dat ik helemaal terug ben”, opent Derijck het gesprek. “Vorige week donderdag kreeg ik speelminuten in een oefenwedstrijd tegen Gent. Het was een heerlijk gevoel om opnieuw tussen de lijnen te staan.”

Normaal ging Derijck pas begin januari opnieuw aansluiten bij de groep, maar hij herstelde sneller dan verwacht. “Iedereen heeft me uitstekend geholpen. Ik had veel te veel littekenweefsel dat aan het groeien was en dat moest hoe dan ook weg. Ik kon zo niet blijven spelen.”

In de met 1-3 gewonnen oefenmatch tegen AA Gent kwam Derijck voor het eerst sinds zijn blessure in actie. “Ik had niet echt pijn. Ik heb alles opgevolgd wat de chirurg gezegd heeft en dat is perfect gelopen. Hij had ook gedacht dat ik meer last zou hebben, maar ik kan echt niet klagen.”

Anderlecht

Komend weekend maken de Kerels de verplaatsing naar Anderlecht. Vorig seizoen wonnen ze daar nog met 0-2. Sainsbury en Gano lieten de netten trillen. Derijck zat 90 minuten op de bank. “Ik ben bijna zo goed als 100 procent fit, dus in principe kan ik starten. Voor mijn blessure verliep alles heel goed. Als de trainer me nodig heeft, kan hij op me rekenen.”

Volgens de centrale verdediger van Kortrijk zit er zondag misschien wel opnieuw een stunt in. “Anderlecht is een ploeg met veel ups en downs. Het is een elftal dat tegen iedereen kan winnen als ze goed zijn, maar vorig seizoen waren ze tegen ons iets minder. We wonnen er verdiend en hopen dat scenario te herhalen. We zullen er alleszins alles aan doen”, besluit Derijck.

Lees ook: voetbal in 1A