Timothy Craeye en leider SV Veurne vanuit luxepositie richting topper: “De druk ligt bij Varsenare”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE ASV Veurne voert al maandenlang de klassering in tweede A aan. De voorsprong op eerste achtervolger FC Varsenare bedraagt 4 punten, maar daar kan dit weekend verandering in komen, want zaterdagavond staat in Hof ter Straeten de topper tussen de nummer één en twee op het programma.

Afgelopen weekend kwam een einde aan de reeks van 10 overwinningen en 14 ongeslagen wedstrijden op rij van SV Veurne, door in eigen huis met 2-3 te verliezen tegen het nummer vier SV Jabbeke. “Als je 30 op 30 pakt, weet je dat die nederlaag er vroeg of laat zit aan te komen”, laat aanvoerder Timothy Craeye weten. “Je kan dan ook niet spreken over een goede of slechte timing.”

“Enerzijds is ons momentum nu wat gebroken, anderzijds zijn we misschien wel opnieuw volledig op scherp gezet door dat puntenverlies”, gaat Craeye voort. “Tegen Jabbeke was het wel geen wanprestatie. Onze eerste helft was weliswaar te laks, met een 1-3-achterstand tot gevolg, maar we herpakten ons stevig na de pauze. Het werd 2-3 en kregen nadien nog heel wat kansen op de gelijkmaker. Het geluk van de voorbije weken, ontbrak nu echter. Het was even wennen, zo’n nederlaag, maar daags nadien konden we er wel mee leven.”

Veurne trekt vanuit een luxepositie naar Varsenare. “We staan nog altijd vier punten voor en hoeven niet te winnen”, stelt de aanvoerder. “Pas op, wij zakken wel degelijk naar ginds af om te winnen, want wij willen onze titelambities kracht bij zetten, maar de druk ligt bij Varsenare. We zijn opnieuw wat scherper en harder beginnen trainen om onze eindspurt goed in te zetten.”

Iedereen fit

In de heenronde wist Veurne met een duidelijke 3-0-overwinning vlot de zege naar zich toe te trekken. “Ik was toen wat verrast dat zij zo onmondig voor de dag kwamen. Op hun eigen kunstgrasveld zijn zij deze keer in het voordeel. Ze zijn niet voor niets de meest vlot scorende ploeg uit de reeks. Trainer Van Acker zal keuzes moeten maken, want zo goed als iedereen is opnieuw fit. Topschutter Sarrazyn maakte vorige week een invalbeurt, maar het is afwachten of hij dit weekend mag starten, want tijdens zijn afwezigheid hebben heel wat andere spelers het ook goed gedaan op zijn positie.”

Tweede provinciale A: FC Varsenare – SV Veurne: zaterdag 12 maart om 19.30 uur.

