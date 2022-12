Timon Vandendriessche (Winkel Sport): “Super om als jonge speler kansen in het eerste elftal te krijgen”

Na de nul op zes tegen Dessel Sport en Rupel Boom meteen een tweede opeenvolgende zege voor de manschappen van coach Jeffry Verhoeven die zijn team na zeventien speeldagen op een vrij geruststellende elfde plaats ziet prijken. Matchwinnaar zondag werd Timon Vandendriessche, die zijn tweede seizoenstreffer scoorde. “Ik ben Ledegemnaar en bond mijn eerste voetbalbveters aan bij Olympic Ledegem”, legt Timon Vandendriessche, die bij houthandel Vanrobaeys in Izegem werkt, uit. “Op jonge leeftijd trok ik voor één seizoen naar SV Roeselaree maar het grootste gedeelte van mijn jeugdopleiding kreeg ik bij KV Kortrijk, waar ik een zevental jaar vertoefde. Vanaf de U17 trok ik naar Winkel Sport en dit seizoen maakte ik de overstap naar de A-kern. Een goede keuze want ik wist dat men bij Winkel ook volop de kaart van de jeugd trekt. Het is voor mij super om als jonge speler kansen in het eerste elftal te krijgen. We hebben uiteraard een grote kern en de plaatsjes zijn heel duur maar toch mocht ik van coach Jeffry Verhoeven al een drietal keer starten. Onze trainer werkt graag met jongeren en geeft die youngsters dan ook geregeld speelkansen.”

Matchwinnaar

“Tegen FC Knokke scoorde ik zondag mijn tweede treffer van het seizoen. Eerder dit seizoen vond ik tegen Olympic Charleroi ook al eens de weg naar de netten. Nu werd ik als het ware als matchwinnaar gebombardeerd maar onze zege was uiteraard de verdienste van geheel ons team. Het was voor beide clubs een belangrijke match want de winnaar kreeg in die middenmoot toch een vaste stek. Persoonlijk was het eventjes wennen met die extra media-aandacht want uiteraard ben ik niet gewoon om voor de TV-camera’s uitleg te geven of de journalisten te woord te staan. Het was in elk geval dubbel genieten vermits mijn doelpunt drie cruciale punten opleverde in het klassement. Nu kunnen we komende zaterdag iets meer ontspannen naar Patro Eisden, de leider in de stand. Voor dit laatste duel van het jaar zullen we in Maasmechelen zeker ook onze kansen gaan.”