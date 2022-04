Timon Van Calenbergh met Erpe-Mere United United naar Hamme: “We spelen beiden voor de top vijf”

Timon Van Calenbergh beseft dat er zondag nog behoorlijk wat valt te winnen. Aan enthousiasme ontbreekt het de aanvaller van Erpe-Mere United niet. “De match tegen Hamme is een rechtstreeks duel om een plaats in de top vijf. Daar spelen we beiden voor. Wie de eindronde wil halen, moet dit weekend punten pakken. We zijn aan een heel goed seizoen bezig. In de laatste vier wedstrijden moeten we een laatste keer alles geven om dat seizoen nog meer weerklank te geven. Thuis tegen Hamme wonnen we met 3-0, maar dat resultaat zegt uiteraard weinig. We zijn intussen enkele maanden verder en beide ploegen kunnen niet meer vergeleken worden.”

Mindere periode

In de laatste vier wedstrijden kon Erpe-Mere United slechts één keer winnen. De zege op Tempo Overijse was knap, maar de nederlagen tegen La Rhodienne-De Hoek, Anzegem en in mindere mate Lochristi waren vermijdbaar. Timon Van Calenbergh bevestigt de mindere periode. “We willen wel sterk voetballen, maar zitten even niet meer in die goede flow. De ‘einde-seizoens-vermoeidheid’ dreigt er wat in te sluipen en dat moet vermeden worden. Iedereen wil een mooie afsluiter. Nogmaals, een mooi seizoen mag niet grijs worden.”

Transfer

Timon Van Calenbergh is twee seizoenen actief geweest bij Erpe-Mere United. Deze zomer verhuist hij naar Wetteren. “Door alle coronaperikelen heb ik maar één jaar echt gespeeld bij Erpe-Mere. Ik hoop volgend seizoen in een hogere reeks te kunnen voetballen, al is het nog niet helemaal zeker dat Wetteren zich in tweede nationale zal kunnen handhaven. Ik duim voor mijn komende ploeg. Het zou voor mij een stapje hoger moeten worden. Voetballend kan ik dat niveau zeker aan. Op mentaal vlak zal ik me weerbaar moeten tonen. Eerst wil ik echter in deze competitie nog vier keer vlammen met United.”