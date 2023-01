Timo Kielich verlengt bij broers Roodhooft: promotie naar WorldTeam Alpecin-Deceuninck in 2024

Wielrennen profsTimo Kielich (Crelan-Fristads) sloot 2022 af met goed nieuws. De Alkenaar rijdt ook de twee komende seizoenen nog bij de broers Roodhooft. Dit jaar maakt Kielich deel uit van het opleidingsteam, in 2024 promoveert hij naar het WorldTeam van Alpecin-Deceuninck. In 2023 staat er wel al een combinatie van opdrachten in het WorldTeam en het opleidingsteam op het programma.

Timo Kielich reed de voorbije weken al vijf crossen en drie keer eindigde hij in de top tien. Op nieuwjaarsdag werd hij knap negende in de GP Sven Nys. En dat ondanks een lekke band en een valpartij. In de aanloop naar het BK in Lokeren, staat hij de komende dagen aan de start in Herentals, Koksijde en Gullegem. Kielich rijdt deze winter een beperkt aantal crossen, want in februari wil hij al op de weg van start gaan.

Nog even geduld

Intussen is het duidelijk dat de Zuid-Limburger zich in de toekomst meer en meer op de weg zal focussen. Een stap die ook de ploegleiding niet ontgaan is. Dat hij onder dak blijft bij de broers Roodhooft is dan ook geen verrassing. Al moet hij een jaartje langer geduld hebben om echt deel te kunnen uitmaken van de hoofdmacht. “Eigenlijk stond Timo in 2023 al gepland voor de opstap naar het WorldTeam”, meldt de ploeg. “We denken dat hij de capaciteiten heeft om een goede lead-out te worden.”

Gemengd programma

Door de langdurige onbeschikbaarheid van Jonas Rickaert koos de ploeg ervoor om Kielich niet meteen voor de leeuwen te gooien. “We opteren voor de meer ervaren Ramon Sinkeldam. Toch zal Kielich in 2023 al regelmatig in de hoofdwacht terug te vinden zijn. Hij mag een gemengd programma rijden: deels met het WorldTeam, deels met het ontwikkelingsteam. In 2024 zet hij de stap naar het WorldTeam.“

Timo Kielich is uiteraard blij met de contractverlenging. “Ik ga binnenkort mijn zevende seizoen in met het team. Deze structuur is mijn tweede thuis. De gebroeders Roodhooft hebben altijd in mij geloofd en dit contract is de perfecte lancering van mijn carrière op de weg. Ik kijk ernaar uit om nog veel meer te leren en binnenkort deel uit te maken van een van de beste lead-outs in het huidige peloton.“

Lees ook: meer wielrennen