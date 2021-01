Timo Kielich trekt met podiumambities naar het WK: “Ik ben er klaar voor”

veldrijden beloftenMet zijn vieren zijn ze, de Limburgers die dit weekend de strijd aangaan tijdens het WK veldrijden in Oostende. Timo Kielich (Credishop-Fristads) lijkt de enige gouwgenoot met podiumkansen te zijn. Omdat de Belgische beloften er niet bij waren op het EK in Rosmalen, is de regenboogstrijd aan de kust de eerste en allicht ook laatste beloftencross voor de Alkenaar. Kielich gelooft in zijn kansen. “Ik heb er alles aan gedaan om er klaar voor te zijn. Ik trek met een gerust gemoed naar het WK”, vertelt hij.

Sympathieke jongen, ja, spraakwaterval, neen. Hoewel, het valt op dat Timo Kielich tegenwoordig beter uit zijn woorden komt. Hij is duidelijk veel communicatiever geworden. Toeval? “Niet echt”, zegt Kielich. “Ik werk sinds een tijdje samen met een psycholoog. Niet meteen om het beter te kunnen uitleggen, wel om mentaal te sterker te worden. Ja, ik had nood aan iemand die me liet nadenken over de dingen waarmee ik bezig ben. Dat lukt goed en blijkbaar kan ik het dan ook beter uitleggen (lacht).”

Beste belofte in Overijse

Toch zal de laatstejaarsbelofte het zaterdag niet van zijn woorden, maar wel van zijn sportieve daden moeten hebben. “Het begint natuurlijk met erin te geloven. Wel, dat doe ik. Ik heb hard gewerkt in de aanloop naar het WK. Ik ben rustig, geen stress, dus ook geen extra belasting. De resultaten van de voorbije weken stellen me gerust. In Overijse was ik de beste belofte, vlak voor Ryan Kamp. Ik heb er alles aan gedaan om hem in de laatste ronde nog achter me te laten. Mentale opkikker? Toch wel.”

Kamp is topfavoriet

Uittredend wereldkampioen Ryan Kamp start zaterdag als favoriet bij de beloften. Kan Kielich zoals in Overijse voor de Nederlander eindigen? “Dat hoop ik. Kamp is de uitdager, de topfavoriet. Oostende is Overijse niet, maar ik heb al bewezen ook in het zand mijn mannetje te kunnen staan. Trouwens, met mezelf, Niels Vandeputte en Toon Vandebosch kunnen wij stevig weerwerk bieden”, aldus Kielich die op hetzelfde parcours in 2017 derde werd in het BK bij de junioren. “Ik stond al vaak op een podium, maar nog nooit tijdens een WK. Tijd om daar verandering in te brengen.”

Hangt er aan een goed resultaat in Oostende een profcontract vast voor Kielich? “Misschien wel. Dat is voor de komende maanden, maar ik ben wel blij dat ik tijdens de zomer deel uitmaak van de opleidingsploeg van Alpecin-Fenix. Of dat dan de kortste weg naar de profs is? Hopelijk wel.”

