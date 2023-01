Timo Kielich trekt met goed gevoel naar WK: “Bekroning van een kort crossseizoen”

Veldrijden profsNeen, Timo Kielich pakt zondag geen wereldtitel. Daarvoor trekt de Kozenaar niet naar zijn eerste WK bij de profs. Een cross die aanvankelijk zelfs niet op zijn programma stond, want Kielich wilde in februari al aan zijn wegcampagne beginnen. “Mijn seizoen heeft er anders over beslist, maar ik ben natuurlijk wel blij dat ik er zondag bij ben”, vertelt Kielich.

Het laatste WK van Kielich was dat van 2021 waar hij derde werd bij de beloften. In een kampioenschap waar hij meer van verwacht had. “Klopt, maar dat gebeurde niet, hé. Afgesloten hoofdstuk, nu ga ik de strijd aan bij de profs”, zegt hij. Intussen zijn we twee jaren verder is de renner Kielich minder crosser en meer wegrenner. Al duurt het nog tot 2024 voor hij definitief doorstroomt naar de hoofdmacht bij Alpecin-Deceuninck.

Bekroning

Voor het zover is, zet de Zuid-Limburger nog stevig in op de cross. Kort, maar krachtig zoals dit seizoen. Kielich reed zijn eerste cross op 23 december, met de bedoeling na het BK over te schakelen naar de voorbereiding op de wegcampagne. Elf crossen later staat er eerst nog een WK op het programma, zeg maar een bekroning voor zijn seizoen. “Dat is zo en daarom hoop ik zondag een goed resultaat neer te kunnen zetten.”

Goed resultaat

De vorm is goed, ook al waren de twee laatste wereldbekers niet al te best. “Mijn start in Besançon was niet goed. Meteen achtervolgen en ik knalde ook nog eens tegen een paaltje. Daarna geraakte ik nooit meer in het goede ritme”, aldus Kielich die met geen al te grote verwachtingen naar Hoogerheide trekt. “Ik wil nog een keer alles geven. Het klassement is minder belangrijk voor mij, ik ga voor een goed resultaat en meer nog voor een goed gevoel.”

De regenboogstrijd van zondag is echt de laatste opdracht in het veld voor Kielich. Dus daarna mag de riem eraf? “Absoluut niet”, lacht Kielich die zijn wegcampagne zou starten in de Tour of Antalya, maar die start al volgende week. “Het wordt nu de Ronde van de Algarve. Die staat een week later op het programma. Intussen blijf ik gewoon in België. Neen, geen stage meer, ik ben al vaak genoeg weg.”