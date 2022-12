Timo Kielich tevreden met de veertiende plaats in Zolder: “Ben nog in opbouw”

Veldrijden profsTimo Kielich (Crelan-Fristads) bolde als veertiende over de meet in Zolder. De prof uit Alken deed het twee en driekwart minuut minder snel dan winnaar Wout Van Aert. Na de negende plaats in zijn eerste cross in Mol, zette Kielich opnieuw een goed resultaat neer. “Ik ben tevreden. Vergeet niet dat ik nog in opbouw ben, hé. Trouwens, in Mol stond er minder mooi volk aan de start”, vertelt Kielich.

Eerlijke woorden van de sympathieke Zuid-Limburger die met een bijna lege puntenmand weer helemaal achteraan moest starten. En aan een fikse inhaalrace begon. “Halverwege reed ik al op de veertiende plaats. Ik voelde dat ik nog wat reserve had, maar het gat met de renners die voor me reden, was te groot. Veertiende is mooi en vandaag allicht het hoogst haalbare. Ik heb nog geprobeerd om naar Eli Iserbyt te rijden, maar dat is net niet gelukt”, vertelt Kielich.

Graag in Zolder

In Mol slaagde Kielich er wel in om tot bijna vooraan te rijden, in Zolder lukte dat niet. “Dat heeft alles met het parcours te maken en vooral met de snelheid. Er wordt heel snel gereden, je hebt de kans niet om even in het wiel te blijven. Dat kan natuurlijk wel, maar dan wordt de kloof alleen maar groter. Daarnaast was er ook het deelnemersveld. Dat was duidelijk sterker dan in Mol. Zolder is nochtans een wedstrijd die ik graag rijd. Ik stond er bij de beloften op het podium van de wereldbeker. Als ik vooraan start, doe ik mee voor de top tien.”

Sprint en gravel

Timo Kielich rijdt deze winter een beperkt aantal crossen want in februari wil hij al op de weg van start gaan. De mountainbiker-crosser Kielich is wegrenner-crosser geworden. “Dat is zo. Een paar jaar geleden dacht ik echt niet aan de weg. Het onverharde, cross en mountainbike waren mijn ding, maar intussen heb ik de liefde voor de weg ontdekt”, aldus Kielich die als lead-out in de sprint ingezet wordt, maar ook zijn eigen verhaal mag schrijven. Niet toevallig in de gravelkoersen. “Klopt, het Hageland bijvoorbeeld, maar ik start ook in de Ronde van Limburg. Het meerdaagse rondewerk start in Turkije. Polen, waar ik vorig jaar won, staat wellicht niet op mijn programma.”