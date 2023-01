Timo Kielich pakte elfde plaats in Zonhoven en mag dromen van een WK-selectie: “Nog eens bevestigen tijdens het BK”

Veldrijden profsTimo Kielich (Crelan-Fristads) heeft zijn tweede volledige crossweek afgesloten met een elfde plaats in de wereldbekercross in Zonhoven. De Kozenaar was lange tijd in strijd voor de tiende plaats, maar in de slotfase was het beste eraf. “Tiende was inderdaad mooi geweest, maar met dit resultaat kan ik leven. Volgende week is er nog het BK, meteen ook mijn laatste cross. Of het moet zijn dat ik geselecteerd word voor het WK”, lacht Kielich.

Een kort, maar intens crossseizoen, dat waren de plannen van Timo Kielich. Hij nam na zijn mooi wegseizoen ruim de tijd om te recupereren en op te bouwen voor het veld. En hij stond er meteen want na een negende plaats in Mol, bevestigde hij met eenzelfde resultaat in Loenhout. Ook in Zolder, Baal en Koksijde, eindigde Kielich in de buurt van de top tien. De elfde plaats in de sterk bezette wereldbekerwedstrijd in Zonhoven was meer dan een bevestiging.

Goed gevoel voor BK

“Ik was redelijk goed weg en in de beginfase van de wedstrijd kon ik goed opschuiven. Ik heb een mooi duel uitgevochten met Kuhn en Van Kessel. De inzet was de tiende plaats of misschien nog meer, maar op het einde zat ik door mijn beste krachten heen. Op zich is elfde ook goed, vooral omdat ik weet dat mijn vormpeil in orde is. Met deze benen ga ik met een goed gevoel naar het BK in Lokeren. Al was het maar omdat ik tussen alleen Belgen een veel betere startpositie heb.”

Stage na BK

Kielich start volgende week als één van de outsiders voor het podium. Al spreekt hij zelf liever over de top vijf. “Ik ben heel realistisch. De buitenlanders zijn er niet bij, maar dan nog is de concurrentie groot voor de top vijf. Als ik zondag vijfde wordt, ben ik heel tevreden”, aldus Kielich die na het BK zijn crossfiets aan de haak hangt. “Dat is de bedoeling, tenzij de bondscoach een plaats voor mij heeft in zijn WK-selectie. Als ik bevestig op het BK, dan bestaat de kans dat ik er in Hoogerheide bij ben.”

Wat dan ook, Timo Kielich trekt na het Belgisch kampioenschap op stage met de ploeg. “Om mijn wegcampagne voor te bereiden. Of het WK, veel verschil maakt dat niet. Ik start allicht in februari in de Tour of Antalya.é