Timo Kielich pakt vierde plaats in Nokere Koerse: “Meest ondankbare resultaat, maar had wel een goed gevoel”

Wielrennen profsTimo Kielich (Alpecin-Deceuninck) pakte een knappe vierde plaats in Nokere Koerse. De Kozenaar kwam op Nokereberg nipt tekort voor het podium. “Vierde is inderdaad een ondankbaar resultaat. Tenminste, als je ervan uitgaat dat het net niet is. Ik kwam eigenlijk niet naar hier om mee te doen voor de prijzen, maar na een val van Kaden Groves, mocht ik mijn eigen kans gaan’”, vertelt Kielich die donderdag aan de start staat van de GP de Denain.

Alpecin-Deceuninck trok naar Nokere met de bedoeling om in het geval van een spurt de kaart van Kaden Groves te trekken. De Australiër kwam echter ten val waardoor Timo Kielich vanuit de ploegauto te horen kreeg dat het aan hem was. “Beetje overwacht, maar ik weet van mezelf dat ik snel ben aan de meet. En de finishzone op Nokereberg is iets voor mij”, klinkt het. Kielich zat inderdaad goed gepositioneerd in het wiel van Milan Menten, maar hij geraakte er in de laatste meters niet meer over.

Goed gevoel

Kielich leek iets te ver te zitten en mocht hij voor het wiel van Theuns of Merlier gekozen hebben, deed hij zeker mee voor de prijzen. “Jammer want ik had graag op het podium gestaan. Ik kan die vierde plaats gelukkig plaatsen. Zeker omdat ik in het begin van de koers niet gereden heb met de bedoeling om het in de finale af te maken. Bovendien, vierde in dit peloton is zeker niet slecht. Wat zeg ik, goed zelfs. Het levert me ook mooie UCI-punten op”, aldus Kielich die donderdag aan de start staat van de GP de Denain. “Opnieuw in dienst van onze Australische spurter.”

Rustpauze

Na de koers in Frankrijk legt Kielich er de riem even af. Dat is nodig ook, want hij zit me uitzondering van de opbouw naar het veldritseizoen, al lang op de fiets. 2022 was zwaar, zijn wegprogramma duurde tot oktober en in december en januari reed hij in het veld. “Na het WK in Hoogerheide ben ik snel weer op mijn wegfiets gekropen. Ik wist op voorhand dat het een kort begin zou zijn. Ik bouw nu een weekje rust in en daarna bouw ik weer op. Ik herneem eind april in de Ronde van Turkije.”