Timo Kielich pakt ritwinst en eindzege in Poolse rittenkoers: “Pittig weekje, maar zege is geen echte verrassing”

Wielrennen profsTimo Kielich (Alpecin Fenix DT) heeft stevig uitgepakt in Polen. De Alkenaar pakte er ritwinst en de eindzege in de Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques. Een hele mond vol voor een vijfdaagse wedstrijd in het Zuiden van Polen. “Het was best een pittige koers met veel plaatselijke ploegen en enkele buitenlandse teams. De winst is niet echt een verrassing, ik trok met ambitie naar Polen”, vertelt Timo Kielich.

Kielich pakte in Polen zijn eerste overwinning van het seizoen en die combineerde hij meteen met de eindwinst. Nog maar eens een bewijs dat de nummer drie van het beloften-WK veldrijden van 2021 het ook op de weg kan. De Zuid-Limburger sloeg toe in de derde etappe en ook dat blijkt geen verrassing. “Ik had die rit inderdaad aangestipt. Omdat het een parcours was dat me moest liggen en ook omdat we voor de andere ritten de kaart van Simon Dehairs trokken. Onze snelle man pakte trouwens winst in de eerste rit”, zegt Kielich.

Eerbetoon aan opa

De rit die Kielich won, was 200 km lang en onderweg stonden er meerdere beklimmingen op het programma. De rit paste duidelijk in het straatje van Kielich die snel is aan de meet en samen met vijf andere renners voorsprong nam. Bij de leiders was ook thuisrijder Tomasz Budzinski, de leider op dat moment. Kielich kon de Pool van winst houden en hij nam de gele leiderstrui over. Aan de meet stak Kielich zijn vinger in de lucht, een duidelijk eerbetoon. “Aan mijn opa die twee maanden geleden gestorven is. De zege was voor hem.”

Ambitie in Vlaams-Brabant

In de andere ritten kwam de eindwinst van Keilich niet meer in gevaar waardoor hij als eindwinnaar uit Polen terugkeerde. “Ik laat de fiets nu enkele dagen aan de kant en dan start de voorbereiding op de Ronde van Vlaams-Brabant. Ja, ook een pittige rittenkoers. Het zijn zogezegd een aantal kermiskoersen en een tijdrit, maar wie Brabant kent, weet dat het er altijd wel op en af gaat. Ik heb ambitie om er een goed eindklassement neer te zetten. Ik vermoed dat we opnieuw de kaart trekken van sprinter Simon Dehairs voor ritwinst, maar ik hoop dat ik ook mijn kans mag gaan. Eindwinst? Waarom niet, maar dan moet ik wel een goede tijdrit rijden.”

De rest van zijn zomerprogramma kent Kielich nog niet. Hij hoopt nog een paar keer voor de profs opgeroepen te worden. “Wedstrijden als Polen of Vlaams-Brabant zijn interessant, maar ik heb ook veel goesting in het werk tussen de grote jongens.”