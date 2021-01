Timo Kielich is beste belofte tijdens het BK: “Jammer dat er geen trui aan vasthangt”

Veldrijden BKTwaalfde en beste belofte: het BK van Timo Kielich tussen de profs is geslaagd. Of toch niet helemaal, want de Alkenaar kreeg geen medaille of trui en eigenlijk had hij nog beter willen doen. “Ik heb een paar moeilijke passages gehad in de zandbak, net op de momenten dat ik even in het wiel kon kruipen. Als ik daar beter rijd, dan doe ik zeker mee voor de top tien”, vertelt Kielich. Laura Verdonschot viel als vierde net naast het podium, Quinten Hermans zakte na een goede start weg naar de zevende plaats.

De Limburgse mannen gingen alvast goed van start. Quinten Hermans dook als eerste het veld in en ook Timo Kielich toonde zich meteen vooraan. Hermans deed zelfs lang mee voor het podium, maar na een uitschuiver vlak voor de trappen, geraakte hij achterop. De Looienaar eindigde uiteindelijk als zevende op twee minuten van winnaar Van Aert. Timo Kielich bolde een minuut later over de meet. Als twaalfde en beste belofte. Een echte verrassing is dat niet, Kielich rijdt al een tijdje sterk, ook tussen de profs.

Tevreden

“Het BK is niet anders dan de andere crossen waar ik de voorbije maanden van start ging. Altijd tussen de profs en meestal vanop geen al te beste plaats vertrekken. Maar goed, het is nu eenmaal zo en eigenlijk mag ik best tevreden zijn met mijn kampioenschap. Na mijn goede start behield ik uitzicht op de top tien. Jammer genoeg liep het een paar keer niet zo vlot in de zandstroken. Terwijl dat net de plaatsen waren waar je even in het wiel kon zitten. In plaats van tijd terug te pakken, moest ik vooral opletten om er geen te verliezen.”

Uitkijken naar BK

Het is nog wachten tot eind januari voor Kielich weer eens een beloftenwedstrijd mag rijden: het WK in Oostende. Meteen een belangrijke afspraak. “Ik kijk er wel naar uit, ook al zal het heel moeilijk inschatten zijn. Ik wil in mijn laatste maanden als belofte vooral bewijzen dat ik klaar ben voor de profs. Neen, een concreet voorstel is er nog niet, maar ik heb nog even. Trouwens, in de ploeg waar ik nu rijd, zijn er ook profs. De stap kan dus heel snel gezet worden”, aldus Kielich.

Laura Verdonschot viel als vierde net naast het BK-podium. Een teleurstelling, zeker omdat ze met podiumambities naar Meulebeke trok. “Ik ben in de derde ronde gevallen en daarna is het niet meer goed gekomen. Ik ben al blij dat ik nog vierde geworden ben, want het zag er lang naar uit dat ik tevreden moest zijn met de vijfde plaats. Ja, een kampioenschap om snel te vergeten.”

