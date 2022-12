Timo Kielich begint aan zijn crossseizoen: “Voorbereiding op de weg”

Timo Kielich sloot zijn wegcampagne af op 25 september in de Classique Paris-Chauny. Daarna ging de riem er even af om dan stevig op te bouwen naar de eindejaarsperiode. “Ik heb inderdaad mijn tijd genomen om goed te kunnen trainen. Mijn veldritcampagne is geen doel op zich, het vooral een voorbereiding op het nieuwe wegseizoen”, vertelt Kielich die ook al een paar crosstrainingen achter de rug heeft. Vrijdag staat hij in Mol voor het eerst sinds 13 februari weer aan de start van een cross.

Tot na BK

“Helemaal achteraan. Dat is het lot van een late starter”, lacht Kielich die hoopt snel punten te kunnen pakken om enkele rijen naar voor te schuiven. “Dat is inderdaad een handicap en daar komt ook nog eens bij dat ik begin op een moment dat de rest op al gerodeerd is. Het zal weer even zoeken zijn naar het goede ritme, maar ik hoop toch een aantal top tien-plaatsen te pakken. Ik ga door tot na het BK en dan ligt de focus weer op de voorbereiding op mijn wegcampagne.”

Ander truitje

In februari wisselt Kielich zijn groen-witte truitje van Crelan-Fristads in voor het blauwe shirt van Alpecin-Deceuninck. De 23-jarige Zuid-Limburger kent zijn programma nog niet helemaal, maar hij rekent erop al snel in actie te kunnen komen. “Dat zullen een aantal 1.1-koersen worden. Ja, net onder de topklassiekers, maar dat zijn koersen waar ik me goed in voel”, aldus Kielich die net als vorig seizoen hoopt een aantal rittenkoersen te kunnen rijden. Eind juni van dit jaar pakte hij trouwens de eindwinst in de Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques in Polen.