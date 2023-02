Timo Kielich (31ste) rijdt anoniem WK: “Ik geraakte niet in mijn ritme”

Veldrijden WK profsTimo Kielich bolde vijfenhalve minuut na winnaar Mathieu van der Poel over de meet in Hoogerheide. Dat was niet het resultaat dat de Kozenaar verwacht had. “Het liep vandaag voor geen meter. Ik voelde het al van bij de start. Neen, ik had dit niet zien aankomen. De voorbereiding was goed. Jammer, maar aan opgeven heb ik niet gedacht. Het blijft een WK, hé”, reageert Kielich.

Neen, het WK in Hoogerheide staat niet meteen met stip in de memoires die Timo Kielich misschien ooit zal publiceren. Kielich was aanvankelijk niet van plan om de regenboogstrijd te rijden, maar na een goed seizoen en de boodschap van de bondscoach dat hij zeker kon zijn van een selectie, breidde hij nog een vervolg aan zijn korte seizoen. “Ik heb daar geen spijt van, al had ik natuurlijk liever een beter kampioenschap gereden”, vertelt Kielich.

Kettingproblemen

Het WK begon niet goed voor Kielich die al meteen op achtervolgen aangewezen was. Daarna viel mijn ketting er nog eens af waardoor ik de aansluiting miste. Maar als ik eerlijk moet zijn dan liep het al fout van in het begin. Ik weet niet wat er precies aan de hand was, maar ik kreeg weinig lucht. Vreemd, want ik kwam met een goed gevoel naar Hoogerheide. Ik kreeg geen enkel signaal dat het niet snor zat met mijn vormpeil. Ik houd het op een slechte dag.”

Uitgereden

Een slechte dag en dus zat er voor Kielich niks anders op dan in de achtergrond een eenzaam WK te rijden. “Inderdaad, er zijn leukere dingen, maar ik ben wel blijven rijden. Opgeven? Was geen optie voor mij. Eigenlijk nooit en zeker niet tijdens een WK. Het blijft een eer om er te mogen starten”, aldus Kielich die na afloop ook deelde in de vreugde na de overwinning van Mathieu van der Poel. “Van Aert was ook mooi geweest, met van der Poel wint er een ploegmaat. Ik zat altijd in een winnend kamp (lacht).”

Het WK is ook meteen het einde van het veldritseizoen van Kielich die over een dikke week aan zijn wegseizoen begint in de Algarve. “Ik rijd er eerst een éénagskoers en daarna staat de Ronde van de Algarve op het programma.”