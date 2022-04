Timmy Simons straks in Charleroi met Zulte Waregem: “Ik wil winnen om seizoen mooi af te sluiten”

“Voor mij was het deze week belangrijk dat de jongens vrijuit konden trainen, zonder stress”, zegt de Vlaams-Brabander. “Zelf heb ik een zucht van verlichting geslaakt toen Seraing die strafschop weggaf in de extra-tijd op KV Oostende. Ik was nog hier in Waregem, in mijn bureau op het oefencentrum. De eerste helft van Oostende-Seraing zag ik in flarden in het stadion, na onze eigen nederlaag tegen STVV, nadien kwam ik hier verder kijken. Je wil het natuurlijk veel liever zelf afmaken, voor de jongens was het fijner geweest een ererondje zonder gefluit te kunnen maken. Maar het is nu eenmaal anders gelopen. Na het gelijkspel in Oostende was ik toch best tevreden. “Opdracht volbracht”, ging door me heen. Want zo is het toch? Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, jawel, maar uiteindelijk wonnen we de wedstrijden die we moesten winnen en volstond dit om ons te handhaven. Het kon op een mooiere manier, maar enkel de redding was van tel.”