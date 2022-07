Tim White, de Australische T2 van de Red Panthers: “Alle lof voor het harde werk van de speelsters”

Hockey WKBegin 2021 vervoegde de Australiër Tim White, die in het centrum van Antwerpen woont, de staf van de Red Panthers. Als T2 van bondscoach Raoul Ehren hielp hij de Belgische hockeyvrouwen mee naar de top vijf van de wereld. White kijkt uit naar de kwartfinale op het WK tegen Nederland. “Er komt een moment waarop we Nederland kloppen. Waarom niet dinsdag ?”

Tim White deed een pak ervaring op in het Australische clubhockey en was vier jaar de hoofdcoach van de Australische meisjes U21. Op het WK U21 in 2016 in Santiago stond hij nog met Australië tegenover België. White zette de jonge Panthers in kwartfinale een stevige hak: 7-2.

“Maar ik wist wel dat het Belgische vrouwenhockey stevig aan het groeien was”, aldus White. “Toen ik de kans kreeg om hier te werken, aarzelde ik geen moment. Dit is echt een boeiende groep. Terwijl Raoul meer met het defensieve compartiment bezig is, focus ik mij tijdens de match meer op de aanval. Op het moment dat we de bal recupereren en de organisatie van de opponent er nog niet staat, vormen er zich immers heel wat mogelijkheden om toe te slaan.”

Verlies tegen Australië

Aanvankelijk nam White plaats in de tribunes, de laatste wedstrijden van de Panthers zit hij naast Ehren op de bank. “Dat is inderdaad in de helft van de Pro League-campagne gewijzigd”, zegt de Australiër. “Michael Cosma heeft als video analist reeds een mooi overzicht vanuit de tribune en vanop de bank ben ik meer betrokken en kan ik raad geven indien nodig.”

De Panthers hebben intussen reeds vier sterke matchen op het WK achter de rug. Jammer genoeg zag White België uitgerekend tegen Australië verliezen. “Ja, dat was voor mij een speciale match”, aldus White. “Elf van de Australische speelsters coachte ik nog tijdens het WK U21. Speciale gevoelens had ik echter niet. Het gaat mij alleen om de Red Panthers. Wij hadden onze kansen, maar Australië werkte hun schaarse mogelijkheden wel af. Dat was het verschil.”

Lof voor speelsters

Australië staat bekend als een fysiek ijzersterk team. Net op dat vlak hebben de Panthers de laatste maanden enorme stappen gezet. “De Panthers gingen er inderdaad niet alleen op technisch, tactisch en mentaal vlak op vooruit”, aldus White. “Fysiek is het verschil met een jaar geleden zeer groot. In het hedendaagse hockey is dat nodig. De speelsters verdienen alle lof voor het harde werk.”

Dinsdagavond staan de Panthers in een uitverkocht Wagener Stadion tegenover Nederland. “Dat land staat met een reden al jarenlang aan de absolute top”, zegt White. “Nederland is favoriet, maar wij zijn wel goed voorbereid en de speelsters hebben veel vertrouwen. Ze kijken hard naar die match uit. Er komt een moment dat we Nederland kloppen en waarom is dat dinsdag niet ?”

Adviseursrol bij Dragons

Vorig seizoen vervulde White ook een adviseursrol bij het vrouwenteam van Dragons en was hij aan het einde van het seizoen eveneens T2 van Michael Cosma bij de mannen. “Dragons was de eerste club die met mij sprak en ik hapte toe. Kwestie van mijn horizon in België te verbreden”, lacht hij. “Let wel: de Red Panthers en de nationale jeugdploegen vormen mijn hoofdtaak. Dragons is mooi aanvullend.”

In december reisde White voor één maand naar Australië. “Dat ben ik dit jaar opnieuw van plan. Ik heb drie dochters en die wil ik af en toe zien”, besluit hij. “Twee dochters komen binnenkort voor enkele weken naar België. Het wordt hun eerste reis naar Europa. Ik kijk uit naar hun komst.”

