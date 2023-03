Tim Walravens met Pepingen-Halle naar Lyra-Lierse: “Met Nieuwjaar leek alles nog rustig”

Doelman Tim Walravens beseft dat het stilaan vijf voor twaalf wordt voor Pepingen-Halle. Elk punt is in deze fase van de competitie welkom. In welke mate had hij de degradatiezorgen zien aankomen? “Het is allemaal inderdaad wat raar gelopen. Maandenlang leek er geen vuiltje aan de lucht. Met Nieuwjaar leek alles nog rustig. We stonden op een veilige plaats en er was een kleine marge. Niemand verwachtte dan ook dat we in acuut degradatiegevaar zouden komen. Toch blijf ik hoopvol. Er resten ons nog acht matchen om twee plaatsen omhoog te klimmen in de rangschikking. We kunnen nog een mooie reeks neerzetten, vooral ook omdat we nog tegen veel ploegen uit de rechterkolom mogen aantrekken. Daar behoort Lyra-Lierse voor alle duidelijkheid niet toe.”