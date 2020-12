Tim Verstraete (Lindemans Aalst): “We moeten tegen Menen opnieuw als team voor de dag komen”

We spraken met libero Tim Verstaete, die eerst nog even terugkwam op het duel tegen Achel. “Op de dinsdagtraining bekeken we de videobeelden en hebben we nagepraat over deze match”, aldus de 21-jarige Verstraete. “Onze conclusie was dat er na de tweede set geen team meer op het terrein stond, maar wel individuen die elk op hun eilandje aan het spelen waren. Zo werkt het natuurlijk niet. Misschien speelde Achel in de eerste set nog niet op zijn normale niveau, maar wij waren in ieder geval heel sterk begonnen en kwamen serverend goed voor de dag. In de derde set viel alles als een kaartenhuisje in elkaar.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Of die terugval te wijten was aan de zware Europese week die we achter de rug hadden? Zelf heb ik daar geen last van gehad. Maar dat heeft ook te maken met mijn positie: knieën, rug en schouders worden minder belast. Als libero moet je wel eens achter een bal rennen, maar je teert meer op inzicht. Misschien dat andere spelers wel meer last ondervonden op fysiek vlak, maar dat heeft volgens mij niet de doorslag gegeven. We mogen ons er dan ook niet achter verschuilen. Het komt erop aan om tegen Menen opnieuw als een team voor de dag te komen.”

Quote Ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Afgelopen weekend tegen Maaseik toonden de West-Vlamingen dat ze goed op dreef zijn Tim Verstaete

Omdat door corona geen publiek is toegelaten, zal het morgenavond iets minder spoken in de ‘Hel van Menen’. Toch mag Aalst zich verwachten aan een duel op het scherpst van de snee. De thuisploeg is ongetwijfeld gebrand op revanche na de bekeruitschakeling in de kwartfinale. “Ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Afgelopen weekend tegen Maaseik (Menen won de vijfsetter op bezoek bij de Limburgse vice-leider, red.) toonden de West-Vlamingen dat ze goed op dreef zijn. Als beide teams hun niveau halen, kan het een mooie match worden. Wij willen de play-offs halen en dat is niet onrealistisch met dit team. In dat opzicht zijn er in Menen belangrijke punten te verdienen. In de resterende wedstrijden tegen Menen, Haasrode Leuven, Roeselare en Gent moeten we het beste van onszelf geven. In de play-offs begint elk team vanaf nul en zien we wel wat het wordt.”

Doortrainen

Na de wedstrijd tegen Menen krijgen de manschappen van coach Johan Devoghel nog niet meteen rust. “Wij blijven nog even doortrainen, al zal de intensiteit en frequentie wellicht wat lager liggen. Na een achttal dagen rust in de eindejaarsperiode nemen we de draad terug op. Het zal er dan op aan komen om het balgevoel terug te vinden om klaar te zijn voor onze eerste opdracht na Nieuwjaar, de thuismatch van 9 januari tegen mijn ex-ploeg Haasrode Leuven.”