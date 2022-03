Tim Verstraete en Lindemans Aalst strijden met VHL voor plaats in play-offs: “Vermijden dat we achter de feiten aanlopen”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUENa vier opeenvolgende nederlagen won Lindemans Aalst op de slotspeeldag van de reguliere competitie vlot tegen rode lantaarn Borgworm. De Ajuinen eindigden zo op de vierde plaats en moeten in een best of three voorbij Haasrode-Leuven om zich te plaatsen voor de Champions Final 4.

Aalst en Leuven zullen in een onderlinge strijd dus uitmaken wie naar de laatste vier mag. De Ajuinen spelen zaterdag eerst op verplaatsing en op woensdag 16 maart in Schotte. Als beide teams dan één wedstrijd gewonnen hebben, wordt het beslissende duel op zaterdag 19 maart in Aalst uitgevochten. In de aanloop naar de eerste confrontatie met Haasrode-Leuven spraken we met Tim Verstraete. “Na de bekerontgoocheling tegen Gent zaten we diep”, zegt de 23-jarige libero. “We hebben dan samengezeten met de groep en erover gepraat. Volgens de coach was de beste manier om er weer bovenop te geraken om opnieuw de bal te voelen en ertegenaan te gaan. De wedstrijd tegen Borgworm was op dat vlak ideaal. De 3-0-overwinning deed deugd en was nuttig om het vertrouwen op te bouwen dat we nodig zullen hebben tegen VHL.”

Gratis toegang in Sportoase

VHL is de ex-ploeg van Verstraete. Na zijn opleiding bij de Volleybalschool deed de Kuurnenaar in Leuven zijn eerste ervaring op in de hoogste afdeling. Inmiddels is Verstraete bezig aan zijn derde seizoen in Schotte. “Of we er klaar voor zijn? Ik denk het wel. Op training gaat het goed en iedereen is gemotiveerd om er iets van te maken. De wedstrijd vindt plaats in de Sportoase. Ik speelde er destijds met VHL een tweetal Europese wedstrijden voor een volle zaal. De toegang is gratis. De thuisploeg wil ons wellicht wat onder druk zetten met een talrijk publiek, maar dat is iets waar we ons als volleyballer moeten overzetten.”

Hendrik Tuerlinckx

Aalst stond dit seizoen al vier keer tegenover de Leuvenaars. In de competitiematch voor eigen publiek verloren de Ajuinen met 0-3. In de terugwedstrijd (0-3) en in de halve finale van de beker (3-1 en 1-3) toonden de Oost-Vlamingen zich het sterkst. “Het worden ongetwijfeld spannende duels’, meent Verstraete. “Dat hoofdaanvaller Hendrik Tuerlinckx nu wellicht beter is ingespeeld, is een factor om rekening mee te houden. Voor ons komt het erop aan om er vanaf het begin te staan. Zo vermijden we dat we achter de feiten aanlopen. We moeten ook in moeilijke omstandigheden trachten om de hoofden omhoog te houden. Daar hebben we het niet altijd makkelijk mee. Dat de kwalificatie voor de Champions Final 4 een must is? We proberen ons geen extra druk op te leggen, maar diep in ons binnenste weten we dat een club als Aalst bij de laatste vier moet eindigen. Iedereen is in ieder geval fit en klaar om erin te vliegen”.