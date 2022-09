Tim Verschueren speler-trainer bij Volley Noorderkempen: “Ik vind het nog steeds plezant”

“Bijzonder jammer”, gromt Tim Verschueren na de wedstrijd. “We waren niet op volle sterkte naar Antwerpen afgezakt. Onze middenspeler Rob Geudens en onze hoekaanvaller Flor Mariën zijn geblesseerd. Toch wonnen we de openingsset. In de derde set forceerden we een 12-17-tussenstand en in de vierde set stond zelfs een 12-18 op het scorebord. We gaan het niet op de scheidsrechter steken, hoewel hij een aantal keer blunderde. We hebben het zelf uit handen gegeven. Het had op een 1-3 kunnen eindigen, nu is het eindverdict 3-1.”

Teams sterk aan elkaar gewaagd

Tim Verschueren, zelf een oud-speler van Antwerpen, heeft een zeer gevulde carrière achter de rug. Het begon allemaal op het hoogste niveau in Averbode. Daarna was de spelverdeler heel succesvol bij Menen, Halen, Antwerpen, Asse-Lennik, Achel en nu dicht bij huis in de club van de Noorderkempen.

“Ik vind het nog steeds plezant”, grijnst de 43-jarige volleyballer. “Momenteel combineer ik de taak als speler en als trainer. Het is geen gemakkelijke opdracht, want het vraagt veel energie. Aandacht geven aan je eigen spelpeil en ondertussen de anderen observeren en bijsturen. Het is behoorlijk intensief. Coachen en spelen tegelijkertijd is onmogelijk maar dat wordt bij ons mooi opgelost.”

“Zaterdag begint de competitie in eerste nationale”, blikt Tim Verschueren vooruit. “Onze eerste opdrachten zijn pittig. Eerst VC Zoersel, dan Amigos Zoersel en daarna Mendo Booischot. Een paar van onze spelers genoten daar hun opleiding. Het is moeilijk in te schatten hoe sterk de reeks is. De ploeg uit Antwerpen lijkt de beste papieren te hebben om het kampioenschap te winnen. Daarna zijn er veel teams die zullen strijden voor de overige plaatsen. Iedereen is sterk aan elkaar gewaagd. Het wordt boeiend.”

