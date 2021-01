Tim Van Parijs en Kurt Heyndrickx op koers in Monte Carlo: “Plaats in top vijftig vasthouden”

AUTOSPORTWe hebben voorlopig één Belgisch leidersduo halverwege de rally van Monte Carlo, met name Tim Van Parijs en Kurt Heyndrickx in de #92 Renault Clio van PTR. Zij voeren de klasse RC5 aan. Ze doen dat met de nagelnieuwe Renault Clio RS Line van Pieter Tsjoen Racing.

De Clio RS Line is het nieuwe product van Renault Sport voor zowel circuit als rally en de eerste ervaring van de beide Belgische teams die er in de Monte-Carlo mee aantreden, is ronduit positief.

Het duo van Parijs-Heyndrickx is na afloop van de tweede dag 42ste algemeen en eerste in RC5 met een goede minuut bonus op Verlinde-Claerhout, die 46ste zijn. Net daarachter volgt het eerste Franse team, Monnet-Saxemard, in een gelijkaardige Clio RS Line. “Het is een schitterende wagen”, vertelt Tim Van Parijs aan Autosportwereld.be. “Ik heb zelden of nooit in mijn carrière een auto in handen gehad, die zich zo makkelijk laat besturen en waar je je zo snel aan aanpast als deze. De auto heeft een prima wegligging, een heel goede versnellingsbak en wat vooral voor beginnende rijders goed is, er is niet veel afstelwerk mogelijk, waardoor je je op het rijden kan concentreren. Dat alles in combinatie met de democratische prijs, maakt deze Clio tot een super product. Ik geloof echt in de mogelijkheden van de Belgische competitie.”

Sneeuw

Intussen tonen de Belgen ook wat ze kunnen in en om Gap. Het duo Van Parijs-Heyndrickx begon wat moeizaam met een schuiver en een lekke band in KP1, maar intussen is de top vijftig een feit. “En we leiden onze klasse. Ik wil echt die top vijftig vasthouden, want dan kunnen we aan de slotdag beginnen en die is enkel voor de eerste vijftig weggelegd. Maar laten we nu focussen op zaterdag”, aldus nog de piloot uit Oudenaarde. “Deze Monte Carlo is echt niet makkelijk, getuige de proeven van vandaag. Morgen zal het er niet makkelijker op worden, zeker met de sneeuw vanaf duizend meter hoogte.”

De wedstrijd in Frankrijk eindigt zondagmiddag na drie proeven op zaterdag en nog vier op zondag. Morgenavond weten we of de Oost-Vlamingen op de slotdag mogen starten.