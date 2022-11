Tim Van Den Eeckhout met Jong Lede tegen Hamme: “Ik behoor tot een sterke jeugdlichting”

Top vijf

Na een ‘rustige’ start behoort Jong Lede al weken tot de top vijf in derde nationale A. Volgens Tim Van Den Eeckhout berust dat niet alleen op toeval. “Twaalf maanden geleden vochten we nog met zijn allen tegen de degradatie. Nu merk je dat de transfers renderen en dat de sfeer helemaal is omgeslagen. Onze klassering bij de top vijf is terecht. Meestal brengen we ook goed voetbal. Enkel de tweede helft op Kalken was niet goed. We pakten wel een punt toen, maar hadden enkele keren het geluk aan onze zijde. In de andere matchen waren we dominant. Tegen leider Tempo Overijse verloren we weliswaar, maar die dag verdienden we zeker een punt. Hetzelfde verhaal geldt trouwens voor onze match tegen Voorde-Appelterre. De overige punten hebben we allemaal stuk voor stuk verdiend. Vorig weekend liep het dan fout in Wielsbeke. Het is aan de groep om zondag tegen Vigor Wuitens Hamme opnieuw voor de drie punten te gaan.”