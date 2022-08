Tim Van de Velde komt net tekort voor finaleplaats 3000m steeple: “Fysiek niet 100%”

Sterk gestart, een dipje na 2km en een ferme eindsprint. Dat is kort samengevat de 3000m steeple van Tim Van de Velde. “Ik was goed gestart. Dan liet ik me een beetje uitzakken om me goed te positioneren. Maar ik was niet 100% fit en na 2km had ik een lastig momentje. Op één of andere manier heb ik op het einde nog herpakt en er nog een hele snelle laatste 600m uitgekregen”, beschreef hij z’n race.

Hij klokte af als negende in z’n reeks in 8.38.23. Met 8.35.57 had hij met de verliezende tijd in de finale gezeten. “Misschien liep ik wel de rapste slotronde van allemaal. Dat is een teken dat het mentaal goed zat en dan ik nog kon strijden. Fysiek was ik niet goed genoeg. Dat is puur te wijten aan het gesukkel voor en tijdens het WK”, verwijst hij naar ziekte in juni, een val met zijn speed pedelec, een omgeslagen voet en een contractuur in de kuit. “Last minute probeerde ik nog in topvorm te geraken, maar het EK kwam iets te vroeg. Ik had meer tijd nodig. Maar dat is nu eenmaal topsport. Je moet top zijn op de juiste dag.”

‘Gemerkt dat ik op dit niveau thuishoor’

De atleet wil de komende jaren terugkomen voor meer. “Het is jammer dat ik nipt de finale miste, maar ik ben super voldaan, ook al was het niet 100%. Ik zat maar twee en halve seconde van de finale. Ik heb gemerkt dat ik op dit niveau thuishoor. Mits ik fysiek in orde ben, kan ik meestrijden voor de finale. Ik ben nog maar 22 jaar. Die laatste 600m stemt me ook heel tevreden. Ik kon me er vrij snel bij neerleggen omdat het enkel een kwestie was van fysiek niet top te zijn. Ik ben weer een ervaring rijker. Ik heb genoten van dit EK. Het is werkelijk fantastisch hoe de Duitsers hier ambiance maken. Bij momenten loop je bijna gehoorschade op.”

‘Seizoen voor 80% geslaagd’

De pupil van trainer Marc Nevens kan een positieve balans opmaken over z’n zomerseizoen. “Mijn seizoen is voor 80% geslaagd. Ik verbeterde vroeg op het jaar mijn records op de 3000m en de 3000m steeple. Het enige minpunt is dat ik op de kampioenschappen door pech niet mijn beste vorm kon tonen. Maar aan het begin van het jaar had ik ervoor getekend om het EK en WK te kunnen staan. Nu kan ik met een goed gevoel en veel motivatie de winter ingaan. Het eerstkomende doel is nu het EK cross voor beloften in december. Voor de rest wil ik vooral de winter goed doorkomen zonder kwaaltjes, pech of problemen om volgende zomer hopelijk dubbel zo hard te lopen.”