Tim Van de Velde haalt EK-limiet op de 3000m steeple

“Ik ben op het gemakje – al is dat relatief – vertrokken om er rustig in te komen. Dan ben ik snel opgeschoven naar voren. De twee eerste lopers hadden een gaatje. Ik liep dan anderhalve kilometer aan de leiding van de tweede groep. Ik ben nog stevig versneld. Toen ik de klok zag bij het ingaan van de laatste ronde zag ik dat ik een rondje van 66 seconden nodig had. Het werd een rondje van 62. De waterbakken zagen er niet meer uit, maar dat kon me worst wezen. Het duurde even vooraleer ik besefte wat ik gerealiseerd had. Maar het is maf. Het is magnifiek. Ik kan zeggen dat ik nu van beloftevolle jongere eindelijk senior ben geworden op mijn 22 ste.”

‘Consistent trainen werpt vruchten af’

Na wat wisselvallige jaren, haalt de Ac Duffel-atleet nu zijn beste niveau ooit. “Ik had het gevoel dat sommigen me afschreven na een paar moeilijke jaren. Maar er was ook veel gebeurd. Er waren privéproblemen, een werkongeval en het feit dat ik telkens mijn voet omsloeg in de crossen en een moeilijke winter doormaakte. Sinds februari kon in ononderbroken trainen en die consistentie werpt nu vruchten af”, verklaart hij zijn mooie sprong voorwaarts. “Ik voel trouwens dat er nog marge inzit. Stel als ik de top twee had durven volgen… Dat is dan het kritische stemmetje in me dat bovenkomt. Maar ik moet hier nu vooral van genieten. Ik zie mezelf weer goed en soepel lopen en ik kan er weer volop van genieten.”