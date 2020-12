Tim Van de Velde blij met extra steun van de Vlaamse Atletiekliga

Intussen hoopt hij ook een volwaardig profcontract in de wacht te slepen bij Topsport Defensie. Maar door corona liep de sollicitatieprocedure bij Topsport Defensie vertraging op. Het zal dus nog even duren voor hij eventueel aan z’n legeropleiding kan beginnen. “Normaal gezien had dat nu al achter de rug moeten zijn. Maar door corona is het uitgesteld naar eind mei of begin juni. Twee weken geleden heb ik dat vernomen via mail”, vertelt Van de Velde. “Het is een lastige situatie, want ik had wel op duidelijkheid gehoopt, omdat ik momenteel deeltijds werk. Nu blijf ik in onzekerheid of ik er kan starten of niet. Maar het is nu zo. Nog even doorbijten. We kunnen er niets aan veranderen.”