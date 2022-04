Tim Van Buggenhout neemt afscheid van Panters Baasrode: “Hele groep heeft mentaal een grote stap vooruit gezet”

Basketbal Tweede landelijke AHet doek in tweede landelijke A is bijna gevallen. Panters Baasrode speelt nog tweemaal buitenshuis, maar kan nu al terugkijken op een geslaagde campagne. “We hebben net een reeks van acht zeges op rij. We gaan proberen om het seizoen af te sluiten met tien overwinningen”, zegt afscheidnemend coach Tim Van Buggenhout ambitieus.

In een seizoen waar geen sprake meer is van stijgers of dalers blijft Panters Baasrode de wedstrijden toch interessant vinden. “Het zijn hoegenaamd geen oefenwedstrijden”, stelt Tim Van Buggenhout. “Baasrode had nooit de intentie om te stijgen, dus de beslissing was voor ons niet ingrijpend.”

In tweede landelijke A steken Ieper en Brugge boven de rest uit. Zwevezele gaf algemeen forfait. Denderleeuw en Koksijde waren de zwakke broertjes van de reeks. “Verder waren negen ploegen aan elkaar gewaagd en dat maakt het erg interessant”, meent Van Buggenhout. “Ik ben heel tevreden met de manier waarop de club is omgegaan met de veranderende situaties en covid. Dankzij de goede werking van U21 en U18 konden we bij de fanion gewoon ons ding blijven doen. Dat kan alleen maar dankzij een goede verstandhouding onder de coaches.”

Vilvoorde

Tim Van Buggenhout geeft na drie jaar Panters A de fakkel door aan Nils Moortgat, huidig coach van de B-ploeg. Toch is het geen definitief afscheid. “Ik laat even het seniorbasket achter mij en zal de U18 van Vilvoorde trainen omdat ik denk dat die leeftijdscategorie me goed ligt. Tegelijk blijf ik betrokken bij de vorming van de jeugdcoaches van Baasrode.”

Laurens Renders neemt de coaching van de B-ploeg op zich. Verder versterkt Panters zich met Madany (Melsele) en Naumovski (Zaventem). Baert verkast naar Condors. De rest van de kern blijft samen. “Volgend seizoen zal Baasrode ook top spelen in tweede landelijke. Ik wil mijn opvolger nog niet te veel onder druk zetten. De sterkte van Panters is het collectief. Je hebt natuurlijk Gillis als topschutter, maar verder heb je de rolverdeling in de ploeg die goed uitgebalanceerd is. Vooral mentaal heeft de hele groep een grote stap vooruit gezet.”

“De sfeer in de groep is fantastisch. We hebben nu acht zeges op rij. Gentson en Blankenberge zijn uitstekende ploegen. Het wordt zeer moeilijk, maar we gaan vol voor de winst zodat we met tien overwinningen op rij het seizoen kunnen afsluiten”, besluit Van Buggenhout.