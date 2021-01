Tim Merlier verrassend vijfde op BK: “WK halen wordt moeilijk”

De Wereldbeker in Hulst kon Merlier vorige week maar nipt uitrijden. Een achtste plaats in Bredene was tot nog toe zijn beste uitslag. In andere crossen kwam hij niet in de buurt van de eerste tien.

Meulebeke en de temperatuur waren hem gunstig gezind. De pion van Alpecin-Fenix werd, net geen twee minuten na zijn vriend Wout Van Aert, verrassend vijfde. “Misschien was ik beter wat later in competitie gekomen”, laat Merlier zich ontvallen. “Tijdens mijn rust, kort nadat ik het wegseizoen in de Driedaagse Brugge-De Panne afsloot, werd ik besmet met Covid-19. Veel hinder heb ik niet ondervonden. Na een cardiologische test kreeg ik groen licht om de trainingen te hervatten. Misschien had ik beter wat langer gerust want in de cross kon ik niet diep gaan. Ook in Meulebeke liepen de eerste ronden moeizaam. Naar het einde toe kwam ik er door.”

Over drie weken nog wat beter

Diep in de finale ging Merlier over Quinten Hermans. En in de laatste meters nam hij ook de maat van Gianni Vermeersch, die de hele slotronde op rang vijf koerste. De West-Vlaming, op de weg ploegmaat van Merlier maar in het veld in het shirt van Credishop-Fristads, kende een slechte laatste zandpassage. Merlier rook zijn kans en ging over Vermeersch. Terwijl hij vooraf dacht dat top tien het hoogst haalbare zou zijn. “Eigenlijk had ik de knop al omgedraaid en dacht ik dat ik deze winter in het veld niet veel zou presteren”, gaat Merlier voort. “Tegen mezelf had ik al gezegd dat ik me beter op het voorjaar concentreer.”

“Deze vijfde plaats toont dat ik groeiende ben. Maar een ticket voor het WK in Oostende eind deze maand wordt heel moeilijk. Nochtans ligt het parkoers op de renbaan mij. Op het BK vier jaar geleden werd ik er vierde. Kevin Pauwels en Laurens Sweeck schudden mij pas in de slotronde af. Aan bondscoach Sven Vanthourenhout om te beslissen, ik moei mij er niet mee. Ik ben gewoon blij met deze vijfde plaats en blij dat het beter gaat”, besluit Merlier. “Mag ik naar het WK, dan zal ik wellicht nog een beetje beter zijn.”