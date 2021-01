Tim Merlier verrassend vijfde op BK: “Blij want ben groeiende, maar WK halen wordt moeilijk”

De Wereldbeker in Hulst kon Merlier vorige week maar nipt uitrijden. Een achtste plaats in Bredene was tot nog toe zijn beste uitslag. In andere crossen kwam hij niet in de buurt van de eerste tien. Meulebeke en de temperatuur waren hem gunstig gezind. De pion van Alpecin-Fenix werd, net geen twee minuten na zijn vriend Wout Van Aert, verrassend vijfde! “Misschien was ik beter wat later in competitie gekomen”, liet Merlier zich ontvallen. “Tijdens mijn rust, kort nadat ik het wegseizoen in de Driedaagse Brugge-De Panne afsloot, werd ik besmet met Covid-19. Veel hinder heb ik niet ondervonden. Na een cardiologische test kreeg ik groen licht om de trainingen te hervatten. Misschien had ik beter wat langer gerust. Want in de cross kon ik niet diep gaan. Ook vandaag liepen de eerste ronden moeizaam. Naar het einde toe kwam ik er door.”