Tim Merlier van WK in Oostende naar Bessèges: “Voor Kuurne-Brussel-Kuurne rittenkoers in de benen hebben”

VELDRIJDEN PROFSAls allerlaatste kreeg Tim Merlier (28) zekerheid over het WK veldrijden. Dankzij de eindzege van Wout van Aert in de Wereldbeker is de Wortegemnaar zondag negende Belg. Merlier mikt in Oostende op de top acht. Woensdag al start hij zijn wegseizoen.

Dat hij de Wereldbekerfinale in Overijse vorige zondag pas als veertiende afsloot, neemt Merlier niet mee naar het WK in Oostende. “Tijdens de Druivencross is het mij niet gelukt om de lijn van het BK in Meulebeke door te trekken”, beseft Merlier. “Nochtans had ik verwacht goed te zijn. Tijdens de ploegstage waren mijn testen goed. Slechter dan in Overijse kan ik in Oostende niet zijn. Sowieso zal ik op het WK geen hoofdrol spelen. Zondag ben ik content als ik de top acht haal.”

Rennershotel niet uit

Bondscoach Vanthourenhout riep de WK-selectie donderdagvoormiddag samen op hotel. In de aanloop naar Wereldbekerwedstrijden werd dat, omwille van de pandemie, deze winter niet gedaan. Oostende hanteert heel strenge regels. “Strenger dan in Overijse, wat eigenaardig lijkt”, gaat Merlier voort. “Anderzijds begrijp ik het wel. We moeten op onze kamer eten. Ook dat is speciaal. Behalve om de omloop te verkennen en te trainen, mogen we het hotel niet uit. Op hotel heb ik altijd mijn iPad bij, zodat ik steeds een serie op Netflix kan bekijken.”

Veel lopen in het zand

Handig om de tijd in de kamer te doden. Merlier deelt die met Wout van Aert, net als Mathieu van der Poel topfavoriet voor de wereldtitel. “Ik hoop op een mooie strijd tussen Wout en Mathieu”, aldus Merlier, die met Van Aert goed bevriend is en bij Alpecin-Fenix ploegmaat is van Van der Poel. “Deze week werd ik vaak aangesproken over hun duel in Overijse. Iedereen vond dat een mooie cross. Ook zondag zullen ze aan elkaar gewaagd zijn. Ik vermoed dat we in het zand veel zullen moeten lopen. Vandaar dat trainer Erwin Borgonjon me woensdag op training liet lopen. Zo heb ik iets gedaan wat ik zondag kan gebruiken.”

“Woensdag begin ik dan op de weg aan de Ster van Bessèges. Door het schrappen van de Ruta del Sol dreigde ik zonder wegwedstrijd naar het openingsweekend te moeten. Dat is vermeden”, besluit Merlier. “De Omloop rijd ik normaal niet. Kuurne-Brussel-Kuurne wel, omdat die semiklassieker op een sprint kan uitdraaien.”