Tim Merlier legt de duimen voor Pascal Ackermann: “Nochtans zat ik goed geplaatst”

VOETBAL DERDE NATIONALE A Man in vorm Olivier Vermander wil leider Oostkamp aan zege helpen in Stekene: “Bezig aan een uitstekend seizoen”

Dat KSV Oostkamp het goed doet in derde nationale A is geen nieuws – het staat al sinds speeldag één aan de leiding en telt met nog 7 speeldagen te gaan 8 punten voorsprong op eerste achtervolger Lebbeke. Eén van de uitblinkers bij Oostkamp is de vinnige flankspeler Olivier Vermander, die dit seizoen al dubbele cijfers laat optekenen in zowel doelpunten als assists.

17 maart