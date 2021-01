Tim Merlier denkt niet meer aan WK in Oostende: “Tenzij zondag in Meulebeke een wonder gebeurt”

Een maand geleden startte Merlier zijn veldritseizoen. Met een zeventiende plaats in de Scheldecross en drie ronden voor het einde opgave in Gavere. “Ik geraakte de berg niet meer op en besloot te stoppen”, blikt de pion van Alpecin-Fenix terug naar de veldrit in het Gaverse kasteelpark. “Beterschap kwam er de weken nadien niet. Er zit niet veel op. Tijdens mijn rustperiode na het wegseizoen liep ik een coronabesmetting op. Toen ik de training nog maar pas hernam, kwam ik ten val. Waardoor ik bochten niet met veel vertrouwen aansnijd. Conditioneel ben ik niet top, ik weeg ook een beetje te zwaar. Omdat ik er al zo vaak bij was, hoopte ik op een WK-selectie. Was ik Italiaan of Zwitser zou ik er bij zijn. In België kom ik niet in aanmerking voor een WK-ticket. Tenzij zondag een wonder gebeurt.”

Temperatuur voor mij oké

In het verleden kwam de gewezen Belgische wegkampioen twee keer aan de start van de Berencross in Meulebeke. In 2016 sloot hij de eerste editie als zesde af, in 2018 werd hij negende. “De BK-omloop is, in vergelijking met de crossen die ik er reed, uitgebreider”, weet Merlier. “Wat in mijn voordeel is. Volgens de weersverwachtingen zal de temperatuur voor mij goed zijn. Ze voorspellen maar twee graden. Wat mij doet denken aan het BK van 2010 in Oostmalle, toen ik bij de junioren de titel pakte. Of ik nog altijd zo goed ben, als het glad ligt, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat mijn carrière toen begon. Zonder die titel was ik nooit in de ploeg van Mario De Clercq geraakt.”