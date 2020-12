Tim Langeraet (Dosko Beveren): “Gemotiveerd naar heropstart toewerken”

Ook bij Dosko Beveren, de huidige leider in derde provinciale C met een puike vijftien op vijftien, kijkt men reikhalzend uit naar de herstart. “Nieuwe voetbalvooruitzichten, daar snakten we echt naar”, weet Tim Langeraet, de coach van de Beverse Doskovieten. “Uiteraard moet de overheid straks nog het licht op groen zetten maar nu hebben we toch al enig perspectief. Het wordt een derde start want onze voorbereiding en de competitie werden al eens stilgelegd. Nu staan we toch al een tweetal maanden op non-actief en was het zeker niet eenvoudig om iedereen conditioneel in orde te houden. De spelers kregen wel een individueel programma mee en de meeste spelers beoefenen tussendoor ook wat andere sporten zodat ik geen twijfels heb over hun fysieke paraatheid. Halverwege januari kunnen we hopelijk terug in groep trainen en hebben we nog een drietal weken om de herstart van de competitie voor te bereiden.”