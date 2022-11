Tim Knops en VC Houtem-Oplinter laten mindere periode achter zich met zes op zes tegen RWL en Holsbeek: “We moeten hoger durven mikken”

“We doen een goeie zaak”, beseft kapitein Tim Knops. “Met twee overwinningen op rij tegen twee rechtstreekse concurrenten, kunnen we toch weer terug naar boven beginnen kijken. We komen inderdaad uit een wat mindere periode. Als je met een beperkte kern zit en een aantal spelers moet missen, weet je dat het moeilijk wordt. Intussen is zo goed als iedereen terug paraat en dan zie je dat we toch best wel aardig kunnen voetballen. RWL was een jonge enthousiaste ploeg, terwijl er bij Holsbeek veel jongens rondlopen die het klappen van de zweep al kennen. Ondanks die vroege achterstand zijn we rustig gebleven. Het was een match die alle kanten uit kon, maar uiteindelijk hebben wij het gehaald. Na de 2-1 bleven we goed in blok en op basis van het geleverde spel vond ik wel dat wij aanspraak mochten maken op de overwinning.”

Reeks neerzetten

VC Houtem-Oplinter draait voorlopig mee in de brede middenmoot, maar daar is Tim Knops niet helemaal tevreden mee. “We moeten hoger durven mikken”, klinkt het. “Al moeten we ook realistisch zijn. Met 18 op 36 haalden we slechts de helft van de punten. Voor een club als Houtem-Oplinter, die pas uit eerste provinciale komt, is dat net iets te weinig. Rotselaar en Averbode zijn de twee grote favorieten, die er momenteel bovenuit steken. Daarachter zijn er veel ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Het is nu aan ons om te tonen dat wij de beste van de achtervolgers zijn. De top vier moeten we minstens zien te halen en ook de periodetitels bieden een interessante uitdaging. Met die zes op zes zijn we alvast goed begonnen. Het zal nu een kwestie zijn van die reeks van overwinningen zien door te trekken.”

“Rotselaar is een héél goeie ploeg”, besluit Knops. “Daar zijn we openingsdag nog met 1-0 gaan verliezen. In Averbode hebben we dan weer een pak rammel gekregen. Daar zaten de omstandigheden niet echt mee, maar goed. Dat is nu eenmaal voetbal. In de terugronde komen ze allebei nog bij ons op bezoek. Het zal een uitdaging worden om hen het vuur aan de schenen te leggen.”