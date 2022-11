Tim Jeunen (Thes Sport): “Ook zonder topschutter Adriano Bertaccini zijn we klaar voor de topper bij Patro Eisden”

Gelukkig voor Thes Sport staat er een stevig blok en kunnen ze ook rekenen op de ervaren Tim Jeunen, die bezig is aan een schitterend seizoen. En dan te zeggen dat hij tijdens de transferperiode bijna de overstap naar Belisia had gemaakt.

“In de zomer hebben de mensen van Belisia inderdaad contact opgenomen met mij”, stelt de 33-jarige Tim Jeunen. “Ik had toen echter al mijn woord gegeven aan Thes Sport om nog één jaartje langer te blijven. Ik ben hier kind aan huis en dit is de club van mijn hart. Toch moet ik ook eerlijk blijven en even was er bij mij de twijfel of ik het niveau van een topclub uit eerste nationale nog aankon. Ik ben van nature een harde werker en zal altijd mij voor de volle 100% inzetten voor het team. Gelukkig waren de twijfels snel verdwenen. Ook al kenden we een start met ups en downs. Was ook ergens logisch. Nieuwe spelers moesten worden ingepast en enkele sterkhouders waren nog in de lappenmand.”

“De terugkeer in de verdediging van de ervaren Sam Vanaken heeft het team weer op het goede spoor gebracht”, vervolgt de aanvallende middenvelder. “De ervaring is nodig om de andere jongens te sturen. Met een sterke reeks van 19 op 21 staan we binnen de top vijf. Die reeks was ook nodig om onze ambities kleur te geven, want laten we eerlijk wezen. Iedereen die begaan is met Thes Sport verwacht van deze kern dat ze voorin meedraaien. Voorzitter Wendy De Wit en het hardwerkende bestuur doen elk seizoen het nodige om een stevige kern uit te bouwen. Vorig seizoen lukte dat minder, omdat toen volledig de kaart van de jeugd werd getrokken. De kern was te smal en daar is nu verandering in gekomen. Met een brede kern kan onze bank ook het verschil maken. De concurrentie is groot, maar iedereen blijft scherp trainen. Dat is nodig om resultaten te kunnen behalen.”

Adriano Bertaccini

“Of we Patro Eisden pijn kunnen doen zonder onze topschutter Adriano Bertaccini? Waarom niet? Natuurlijk gaan we onze pocketspits missen. Bertaccini zit in de vorm van zijn leven en scoort praktisch elke wedstrijd. Toch hebben we kwaliteit genoeg in de kern omdat probleem op te lossen. Hoe? Dat zijn zorgen voor onze coach Patrick Witters. Hij is een vakman en zal wel een tactisch plan bedenken om Patro Eisden te bekampen.”

Tim Jeunen in de spits?

“Of ik in de spits Bertaccini zal vervangen? Uiteraard kan ik die opdracht krijgen, maar nogmaals dat is de beslissing van de coach. Ik ben sterk op dreef de laatste weken, maar kon dit seizoen nog niet scoren. Hoog tijd om daar verandering in te brengen (lacht). Schrijf maar op, Tim Jeunen scoort in Eisden.”

Patro Eisden

“Of ik de sterkte van Patro Eisden goed kan inschatten? Ik heb goede contacten met Stijn en Steven Stijnen. Twee toppers die uitstekend werk verrichten bij Patro. Naast het veld zijn het ook toffe kerels. Tijdens de wedstrijden kan hun potje overkoken, maar dat is zo met een sterk karakter. Ik ben tussen de lijnen ook geen lieveling. Gelukkig thuis wel. Vraag maar aan mijn vrouwtje Daisy (lacht). Ach, dat hoort er allemaal bij in het heetst van de strijd. Ik speel mijn ervaring uit, maar zal nooit over de schreef gaan. Patro is een sterk team en na hun onverdiende nederlaag bij Club Luik willen ze dat zeker rechtzetten tegen ons. Hoe ik onze kansen inschat? 50/50. Het is de enige Limburgse derby in de reeks en dan is het toch logisch dat die twee wedstrijden extra aandacht krijgen in beide kampen.”

“Of ik Patro Eisden dit seizoen al bezig zag? Helaas nog niet. Ik heb een druk leven. Buiten de trainingen en wedstrijden volg ik mijn twee zonen en dochter in hun sporten. Mijn dochter Lyana kan uitstekend dansen en ik ben trots op haar. Mijn twee zonen Dylano (U13) en Donelly (U8) spelen bij Thes Sport. Of ze luisteren naar de goede raad van papa? Meestal wel (lacht). Verder ben ik ook nog bezig met het volgen van een trainerscursus. Ik heb mijn licentie UEFA C en in de toekomst wil ik de andere diploma’s ook wel behalen. Eerst nog alle focus op Thes Sport. Misschien als voorzitter Wendy De Wit het ziet zitten, doe ik er nog één jaartje bij. Zeker als ik deze huidige vorm kan aanhouden ben ik nog niet afgeschreven voor dit niveau”, besluit Beringenaar Jeunen.