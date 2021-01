Tim Helin ruilt FC Latem voor Sparta Bevere: “Ik zal eindelijk tijd kunnen maken voor mijn gezin”

Na zes jaar FC Latem komt Tim Helin eindelijk dichter bij huis voetballen. De doelman uit Leupegem tekende voor volgend seizoen bij Sparta Bevere. “Er waren meerdere redenen voor deze stap”, aldus Helin. “Na wat aanslepend gesukkel met de knie twijfelde ik al over de toekomst als voetballer. Er loopt hier ook een driejarige zoon rond en in december kregen mijn vrouw en ik er een dochter bij. We hebben samen alles op een rijtje gezet en kwamen tot de conclusie dat stoppen met voetballen nog geen optie was. Ik speel het spelletje nog te graag en wil fysiek nog fit blijven, maar offer er het gezinsleven niet meer voor op.”

Quote Voortaan kan ik mijn zoontje nog in bed steken voor ik naar de training moet vertrekken. Voor mij is dat veel belangrij­ker dan voetbal Tim Helin

Het gezin was dus de grootste drijfveer voor de doelman, die meteen een klik voelde tijdens de gesprekken met Bevere. “Toen ik hun telefoontje kreeg, was de match snel gemaakt. Op trainingsdagen win ik al een uur aan de verplaatsingen alleen en in het weekend zal ik meer tijd vrij kunnen maken om me met mijn vrouw en kinderen bezig te houden. Zij zullen het grootste verschil merken, want ze moeten zich niet meer aan mijn hobby aanpassen. Voortaan kan ik mijn zoontje nog in bed steken voor ik naar de training moet vertrekken. Voor mij is dat veel belangrijker dan voetbal. Dit was de beste keuze met het oog op mijn gezinsleven.”

Legendarische feestjes

Voor Bevere betekent de transfer een stevige injectie aan kwaliteit en ervaring. “Uit de gesprekken bleek dat ik al de nestor van de groep zal worden”, lacht Helin. “Het is echter niet zo dat ik naar Sparta kom om zomaar uit te bollen, want ik wil me hier ook bewijzen. Ik ken de clubs in de buurt nog niet en kijk ernaar uit om op nieuwe terreinen te voetballen.”

“Ik hoorde dat Sparta Bevere bekend staat om zijn verzorgd voetbal en dat kan ook alleen met de nodige inzet op training. Natuurlijk zal ik mijn ervaring proberen overbrengen op de rest van de ploeg, maar zij zullen mij ook jong houden”, besluit Helin. “De feestjes in de kantine zouden legendarisch zijn, dus misschien kan ik van mijn nieuwe ploegmaats ook iets leren.” (lacht)