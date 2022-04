Tim Hélin met Sparta Bevere tegen Sparta Wortegem: “Kameraadschap sleutel tot ons succes”

voetbal derde provinciale CSparta Bevere en Sparta Wortegem spelen zondag een rechtstreeks duel om de leidersplaats in derde C. Beide ploegen staan naast elkaar met 57 punten en evenveel gewonnen matchen. Wortegem heeft enkel een beter doelsaldo.

Zelfs inzake tegendoelpunten houden Bevere en Wortegem elkaar perfect in evenwicht. Zowel Tim Hélin als Michiel Moerman moesten zich in 26 matchen 25 keer omdraaien. Alleen de aanvallers van Wortegem zijn iets beter bij schot dan die van Bevere: 62 goals tegenover 56. Wie zondag dit derby wint komt alleen aan de leiding en heeft op de slotdag genoeg aan één punt – Wortegem thuis tegen Zingem, Bevere uit bij Zottegem B – om de titel te mogen vieren.

“Ongezien dat wij nog altijd bovenin meedraaien”, vindt Bevere-doelman Hélin. “Ik denk dat wij op dinsdagavond voor twee teams gemiddeld veertien spelers op training hebben. Als ik zeg gemiddeld betekent dit dat we vaak met minder dan veertien waren. Maar de groep hangt heel goed aan elkaar. Die kameraadschap is de sleutel tot ons succes. Veel jongens in deze spelersgroep genoten bij KSV Oudenaarde een goeie opleiding en kennen elkaar al lang. We beschikken over enkele goeie voetballers. En thuis spelen we op een perfecte grasmat. Onder meer omdat Sparta Bevere geen jeugdteams meer heeft. En omdat onze terreinverzorger vaak met het veld bezig is.”

Elf clean sheets

De heenwedstrijd in Wortegem werd op een heel drassig veld gespeeld. Toen bleef de beginscore op het bord. Het was één van de elf keren dit seizoen dat Hélin en de defensie van geel-blauw de nul hielden. “Als doelman moet je niet veel lopen, maar na de match op Wortegem was ik moe van het stappen in de modder”, herinnert Hélin zich. “Die namiddag hadden wij zeventig minuten het betere van het spel. Veel doelgevaar was er niet. Nul-nul was een logisch resultaat, maar als één ploeg verdiende te winnen dan toch wij.”

Iets wat komende zondag niet meer van belang is. Dan gaat het om de leiding in de reeks. Wortegem kan zich, dankzij het betere doelsaldo, met een punt verzoenen. Bevere moet winnen om de titelkansen in eigen handen te krijgen. “Onze sterkte is dat niets moet en alles mag”, benadrukt Hélin. “Enkele weken geleden verloren we met 4-0 bij FC Kluisbergen. Spijtig, maar daar stonden we niet lang bij stil en niemand maakte daarover misbaar.”

