Tim Degruyter pakt met Caruur Gent net naast de vierde plaats: “Positief uitkijken naar de play-offs”

lotto volley leagueDe opdracht van Caruur Gent was duidelijk. Het team van coach Van Huffel moest met 0-3 winnen in de sporthal van Guibertin. Alleen dan kon het over Menen wippen. Dan was een vierde plaats in de eindrangschikking van de Lotto Volley League nog mogelijk. De missie is niet geslaagd. Het werd na een 0-2-voorsprong zelfs 3-2. Gent gaat daardoor met één bonuspunt naar de Champions Play-Offs.

De onregelmatigheid heeft het Gentse team genekt. In de eerste set was Caruur wel bij de pinken tijdens de belangrijke momenten. De moneytime werd uitstekend benut, van 18-18 ging het naar 20-25. In set twee leek de weerstand van Guibertin na 12-18 gebroken en haalde Gent vlotjes de winst binnen. Maar dan kwam de compleet gemiste start van de derde set. Trad er bij 7-2 gemakzucht op bij de Gentse troepen? Neen, want met een paar mooie blokpunten knokten de bezoekers zich naar een 9-10-voorsprong. Toch werd Gent daarna alweer geconfronteerd met te veel “ups and downs” en domweg setverlies.

Kansen gemist

Coach Van Huffel bracht met Brems, Ver Eecke en Doumbia drie nieuwe spelers in zijn team. Gert Van Walle, de nieuwe hoofdaanvaller bij Guibertin, tilde zijn ploeg naar een hoger niveau en zorgde voor een 17-10-voorsprong. Even was er op 18-17 nog hoop toen het ritme bij Guibertin stokte. Twee kansen op het einde van de set werden echter vakkundig de nek omgewrongen en na 27-25-verlies volgde een tiebreak.

In de vijfde set werd er - op een hoopgevende 7-8-tussenstand - gewisseld van speelhelft. Na 11-9 ging het licht definitief uit. “Gert Van Walle heeft met zijn invalbeurt voor een hele andere sfeer gezorgd bij de Waalse ploeg”, gaf kapitein Degruyter na de wedstrijd toe. “Hij bracht de juiste vibe. Eigenlijk hadden we - na de wedstrijden tegen Leuven en Achel - reeds vroeger die vierde plaats kunnen binnenhalen. Er was echt geen berusting bij onze ploeg. Het is de verdienste van Guibertin dat het uiteindelijk de overwinning heeft behaald.”

“Laat ons hoopvol vooruitkijken en positief de play-offcompetitie benaderen”, besluit Tim Degruyter. “Het volleybal dat we in november lieten zien, dat kunnen we na een korte rustpauze opnieuw bovenhalen.”

Lees ook: meer volleybal