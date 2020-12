Tim Degruyter (Caruur Gent) wil de kans op een vijfde plaats niet laten liggen tegen Haasrode Leuven

De achtervolgingsstrijd wordt in Haasrode voortgezet met een duel tussen Leuven en Caruur Gent. Inzet: een voorlopige vijfde plaats. Wint Gent - net zoals vorige week tegen de Vlaams-Brabanders - dan wippen ze over de Leuvense ploeg. Dan wordt de doelstelling van dit seizoen bereikt. De Gentse club is zeer gemotiveerd om die vijfde plaats te pakken en om daar te blijven. Wie weet wat er daarna nog allemaal mogelijk is in deze bizarre tijden. Eind januari 2021 zit de competitie er al op. Dan volgen de play-offs. Nu worden de plaatsjes verdeeld.

Revanche

Nu moet er gereageerd worden door Tim Degruyter en zijn medematen. “Ons team wil beslist eerherstel na onze collectieve offday in Borgworm”, voorspelt de kapitein. “De ploeg uit Leuven zal op haar beurt de verliespartij van vorige week willen rechtzetten. Zij mikken ook op die vijfde plaats. Ze verloren vrij ongelukkig tegen ons. Dit wordt een nieuwe gevecht voor drie belangrijke punten. We willen allebei revanche nemen voor wat er de vorige wedstrijden gebeurde. We moeten de wanprestatie in Wallonië vergeten. Wij moeten ons bovendien optrekken aan het feit dat we Haasrode Leuven konden overmeesteren na een behoorlijke achterstand.”

“Vrijdag was het erg laat tegen Achel. Zaterdag moesten we vroeg sneltesten ondergaan en de match tegen Borgworm voorbereiden. Zondag moesten we dan erg snel in de namiddag aan de slag. Ik zoek geen verontschuldigingen. Ik stelde wel vast dat we niet fris genoeg waren om een topprestatie neer te zetten. De energie is nu terug. Tegen Leuven moeten we teruggrijpen naar ons basisniveau. Dit wordt een nieuwe krachtmeting, een nieuwe mogelijkheid om onze ambities te verwezenlijken.”

