Tim Degruyter (Caruur Gent): “We willen coach Van Huffel minimum een vierde plaats schenken bij zijn afscheid”

Caruur Gent heeft duidelijk de ambities uitgesproken om derde of vierde te eindigen. Dan beukt het team van coach Van Huffel de toegangspoort voor de CEV-competities open. Een vijfde of een zesde plek is geen garantie, want dan moeten er nog extra wedstrijden afgewerkt worden om dat Europees ticket te bemachtigen. Daar zit niemand op te wachten.

Naar de hel of naar de hemel

“Het is duidelijk”, merkt Tim Degruyter op. “Je hebt Menen, Leuven en Aalst. Tegen die ploegen moeten we scoren en zo veel mogelijk winnen. Elk puntje dat we daarbovenop tegen de toptwee Roeselare en Maaseik kunnen meepikken, is pure bonus. Zaterdag starten we de play-offs tegen Menen. Dat is direct een zespuntenwedstrijd. De West-Vlaamse ploeg heeft een ongelooflijke thuisreputatie. Hun sporthal wordt niet zomaar ‘de hel van Mjiende’ genoemd.”

“We moeten tien wedstrijden afwerken tijdens deze play-offs”, rekent de kapitein van Caruur Gent uit. “Dat is tien keer knallen. Iedereen is beschikbaar, met uitzondering van Jome Vandamme. Het wordt een boeiende nacompetitie, alles is mogelijk. We rekenen er niet op dat Menen eventjes gas zal terugnemen na de bekerfinale van vorige zondag. Ik herinner mij een kleine decompressie bij ons na de bekerwinst van vorig jaar. Maar dan was de situatie anders. Toen realiseerden we de stunt van het jaar.”

“Net om onze coach Jan Van Huffel te bedanken na zijn vijf jaar bij Gent. Vooral omdat hij ons toch naar bekerwinst leidde, willen we hem minimaal die vierde plaats schenken dat recht geeft op Europees volleybal”, bewijst Degruyter de hoge motivatie van zijn team. “Dat maakt Caruur Gent aantrekkelijker voor nieuwe trainers, spelers en kwalitatief hoogstaande versterking voor volgend seizoen.”