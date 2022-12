Tim Degruyter (Caruur Gent): “Na drie nederlagen op rij moeten we ons in 2023 dringend herpakken”

“Ik was blij dat ik opnieuw in de basis mocht starten”, vertelt spelverdeler Tim Degruyter. “Maar het resultaat had ik liever anders gezien tijdens mijn comeback. De eerste set waren we goed gestart. Maar daarna zijn we als een kaartenhuisje ineen gezakt. We zullen ons tijdens de winterstop eventjes moeten bezinnen, want we willen allemaal graag opnieuw het spelpeil van vorige maand etaleren. We zijn de vechtlust en de spelvreugde plots, en eigenlijk onbegrijpelijk, kwijtgeraakt. De frisheid is weg. Dat moet terugkomen.”

Herbronnen

“Dus is dit een perfect moment om te herbronnen want we verloren onze laatste drie wedstrijden. In de terugronde van de ‘Lotto Volley’ competitie moeten we op verplaatsing naar Borgworm, naar Achel en naar Guibertin”, toont de kapitein van Caruur Gent aan dat hij de kalender reeds uitvoerig bestudeerd heeft. “Halen we tijdens die belangrijke confrontaties 9 op 9 dan kan een plaats in de play-offs ons niet meer ontglippen. Maar dan moeten we ons vertrouwen en ons positief gevoel terugvinden. We kunnen achteraf wel vertellen dat - indien we de openingsset tegen Menen toch gewonnen hadden - de wedstrijd er anders had kunnen uitzien. Maar daar hebben we niets aan. We moeten ons herpakken”, luidt de correcte analyse van de Gentse spelverdeler.