Tim Cornelis en BO Beerzel degraderen op basis van doelsaldo naar vierde provinciale: “We lieten het te vaak afweten”

BO Beerzel won zijn laatste wedstrijd wel van Halle (3-1), maar de zware 6-2 pandoering tegen Gooreind van vorig weekend werd Berg Op uiteindelijk fataal. Hoewel de drie ploegen in hun eindronde tegen de degradatie allemaal afklokken op drie punten brak een negatief doelsaldo Tim Cornelis en zijn ploegmaats zuur op. Na een al minstens even pijnlijke ontknoping in de reguliere competitie zakt Beerzel alsnog naar vierde provinciale.

“Deze degradatie is zeer ongelukkig”, zegt Beerzel-speler Tim Cornelis. “In die zin dat we ze aan onszelf te wijten hebben. Dat we er uiteindelijk uit gaan via de eindronde is pijnlijk, maar het eigenlijke behoud lieten we glippen in de reguliere competitie. Er waren heel wat wedstrijden waarin we het beter hadden moeten doen met onze kwaliteiten. Niet in het minst die tegen Vorst, onze grootste concurrent, op enkele speeldagen van het einde. Als je daar wint, is er niets aan de hand, maar wij slaagden er in om nog een 3-1 voorsprong weg te geven en met 3-4 te verliezen.”

Collectieve offday

“Om dan in de eindafrekening, hoewel je evenveel punten telt, toch tot de eindronde veroordeeld te worden, is hard. En dat was het resultaat van de wedstrijd tegen Gooreind ook. We verloren met 6-2 na een collectieve offday op het meest ongelukkige moment. We hebben er nog alles aan gedaan om de schade te beperken, maar als je dan nog zes goals slikt en er maar twee maakt, weet je dat je veel moet scoren in die laatste wedstrijd om je kansen gaaf te houden. Of dat geloof er nog was? We hebben het geprobeerd, maar de kloof bleek te groot.”

Constante & scherpte

“Aan het einde van de rit krijg je dan meestal wat je verdiend en in ons geval hebben we de degradatie op onszelf afgeroepen. Aangezien het grootste deel van de kern samen blijft volgend seizoen weten we dus wat ons te doen staat. We moeten een constante in onze prestaties krijgen en allemaal scherper zijn om deze misstap recht te zetten. Het moet onze ambitie zijn om Beerzel zo snel mogelijk terug te brengen naar derde provinciale.”